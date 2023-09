Barcelona vs. Mallorca se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la séptima jornada de la LaLiga 2023-24. Para seguir la transmisión de este encuentro, deberás conectarte a las señales de ESPN, Star Plus, Movistar, Sky Sports y Fútbol Libre, aunque esta última no la recomendamos por ser una página pirata. Por otro lado, el duelo tendrá lugar en el estadio de Son Moix, comenzará a las 2:45 p.m. en horario de Perú (a las 9:45 p.m. en España) y será dirigido por el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz. No te olvides que en la web de Depor podrás seguir todas las incidencias, minuto a minuto, goles y alineaciones de este encuentro por el campeonato español.

Barcelona y Mallorca se miden por la fecha 7 de LaLiga. (Video: Barcelona)

Barcelona vs. Mallorca: posibles alineaciones