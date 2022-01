Barcelona vs. Mallorca se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 2 de enero de 2022 por la fecha 19 de LaLiga Santander de España en partido que se llevará a cabo en el estadio Son Moix de la localidad de Palma. El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

El Real Mallorca y el FC Barcelona se enfrentarán este domingo en un partido condicionado por las numerosas bajas en ambos equipos y con menos aficionados en las gradas de Son Moix como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Barcelona vs. Mallorca: horarios y canales por LaLiga

PAÍS HORARIO CANAL Perú 15:00 ESPN, STAR Plus Colombia 15:00 ESPN, STAR Plus Ecuador 15:00 ESPN, STAR Plus Argentina 17:00 ESPN, STAR Plus Chile 17:00 ESPN, STAR Plus Uruguay 17:00 ESPN, STAR Plus México 16:00 SKY Sports España 21:00 Movistar, LaLiga TV BAR

En la previa, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, calificó de “locura” que este domingo se juegue el partido contra el Mallorca teniendo en cuenta las dieciocho bajas que arrastra su equipo debido a las lesiones y a los positivos por Covid-19.

En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en Son Moix, el técnico catalán señaló que sus jugadores están preparando el partido “para ganar”, si bien aseveró que la primera plantilla está en una situación “límite” debido a las múltiples bajas que arrastra.

“Creo que era el momento adecuado para suspender el partido, jugarlo adultera la competición. El Mallorca también se han quejado. Hace unos meses se suspendió un partido porque tres jugadores sudamericanos del Sevilla no llegaban para jugar un partido. Tendríamos que apelar al sentido común, porque tenemos 18 bajas”, explicó.

En este sentido, Xavi subrayó que su escuadra intentará “competir”, si bien recordó que en los entrenamientos tiene que hacer “cosas raras” para cumplir los protocolos de LaLiga, una situación que calificó de “caótica” para los entrenadores.

“Prepararemos el partido para ganar, pero somos muy poquitos. Somos el Barça y cualquier partido salimos a ganar, pero claro que me preocupa la situación. Que no se suspenda el partido me parece una locura”, puntualizó.

Y agregó: “Ni el Mallorca tendrá su equipo de gala ni el Barcelona; es un partido descafeinado. Es una situación que es límite para todos. Tenemos diez casos por covid y ahora estamos haciendo un test de antígenos. No lo entiendo, pero si tenemos que jugar, jugaremos”.





