Lionel Messi tiene ganas de fútbol. Tras más de tres meses de paralización de LaLiga Santander por la pandemia del nuevo coronavirus, el argentino cuenta los días para el reinicio. Y nada mejor que ir calentando motores con esos lujos a los que nos tiene acostumbrados con el Barcelona.

Ha sido precisamente en el último entrenamiento del equipo catalán en que el crack argentino ha sacado magia del sombrero al calcar esa jugada del gol al Real Betis que lo llevó a ser nominado al Premio Puskas 2019.

Tal como dejan ver las imágenes, tras recibir un pase hacia atrás y en diagonal, Messi sacó un delicado remate de zurda. A diferencia de aquel día que marcó en el Villamarín, esta vez la pelota se estrelló en el larguero del arco de Ter Stegen.

Confirmado ante Mallorca

El último martes, Quique Setién, director técnico del Barcelona, confirmó que Lionel Messi, así como Luis Suárez estará en condiciones de jugar en Mallorca el próximo sábado, cuando el conjunto azulgrana retome la temporada 2019/2020 de LaLiga.

Messi ha estado algunos días haciendo trabajo específico por una contractura en el cuádriceps, y Suárez acaba de recibir el alta médica tras cinco meses de baja por una operación de rodilla.

En una entrevista concedida al programa de Catalunya Ràdio ‘Tot Costa’, Setién dijo no tener “ninguna duda” de que el astro argentino estará en Son Moix. “Ha habido algunos jugadores, no solo Messi, que han tenido algunas molestias y han dejado de entrenar un par de días para recuperarse y no poner en riesgo a nadie”, explicó el estratega español.

TE PUEDE INTERESAR