Cuando Lionel Messi pasan cosas en Barcelona. Una vez más el astro argentino frotó la lampara. A los 80 minutos de juego sumó su segunda asistencia de gol en el partido y habilitó a Jordi Alba, quien quedó solo mano a mano con el arquero. El lateral izquierdo definió de gran forma y decretó el tercer tanto para el equipo de Quique Setién.

Tras el final del primer tiempo Barcelona se fue adelante en el marcador por 2-0. Cuando se jugaban los últimos minutos de la primera mitad, un centro al área chica del equipo local fue aprovechado por la ofensiva del cuadro culé y apareció Lioneal Messi, quien asistió de cabeza al danés Martin Braithwaite que anotó el segundo gol del partido.

Tras esta anotación, el atacante danés anotó su primer gol con la camiseta del FC Barcelona. Asimismo, se convirtió en el tercer jugador de dicha nacionalidad en anotar con el equipo azulgrana. Antes lo hicieron Michael Laudrup y Allan Simonsen.

Barcelona vs. Mallorca: La previa del partido

La previa del partido del partido por la fecha 28 de LaLiga Santander, ha sido la ocasión perfecta para que Vicente Moreno, DT del equipo de Palma, revele la “amenaza” de Lionel Messi en el duelo de la primera ronda.

Tras un encontronazo que tuvo con el capitán del Barça por una falta supuestamente mal cobrada, el entrenador del Mallorca fue advertido por el argentino que marcaría siete goles. También se lo comentó a Luis Suárez. Al final, hizo tres.

“La anécdota sucedió en el pasillo de vestuarios. Messi me dijo que nos iba a meter siete. Le decía a Luis Suárez, a estos hay que meterles siete. De hecho mis jugadores me decían que el culpable de la derrota había sido yo porque había enfadado a Leo. Es el mejor del mundo, fíjate el carácter que tiene”, dijo Moreno en el canal de YouTube del periodista Edu Pino.

