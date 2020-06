En la rueda de prensa previa al partido entre Barcelona vs Mallorca, Quique Setién se ha referido al caso de Nelson Semedo, quien se saltó los protocolos de Sanidad para la desescalada del confinamiento a causa del coronavirus, al asistir al cumpleaños de un amigo el pasado lunes.

El DT de los azulgranas ha revelado que el jugador portugués se disculpó con él y con todos sus compañeros al darse cuenta que del erro que había cometido. Sin embargo, el de Santander dejó en claro que este motivo no será determinante para incluirlo o no en el once que alineará en Son Moix.

“Él estaba muy preocupado, fue un descuido que le ha llevado a esta situación. No era consciente, ha cometido un error y él lo sabe. He hablado con él y me ha pedido disculpas, lo siente pero no deja de ser una equivocación”, dijo a los periodistas en conferencia telemática.

“No he decidido si va a jugar o no pero no dependerá del motivo poco cuidado que ha tenido. Es una situación que a mi a nivel de fútbol no me va a afectar en ese sentido”, agregó el entrenador del Barcelona.

Sale con todo ante Mallorca

Por otro lado, Setién ha confirmado que Messi será titular en Palma de Mallorca tras superar por completo esas molestias que lo marginaron de los entrenamientos con el grupo. “Messi está al cien por cien. Ha entrenado correctamente con sus compañeros y está muy bien. No habrá ningún problema”, dijo.

Luis Suárez también jugará ante el Mallorca desde el inicio. “¿Titular? Seguramente sí. Quizá no está para todo el partido. No vamos asumir el riesgo. Puede salir de titular o suplente. Está en condiciones. Después de cinco meses es lógico que necesitará unos cuantos partidos para encontrar su mejor versión”, dijo Setién en rueda de prensa.





