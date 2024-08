El Estadio Olímpico de Montjuïc será el escenario de la edición 59ª del Trofeo Joan Gamper 2024, en donde el Barcelona enfrentará a Monaco. El partido de Barcelona vs. Monaco se vivirá este lunes 12 de agosto a partir de las 8:00 p.m. (hora peninsular) y con transmisión de Barça One, TV3 y Movistar+ en España, únicos canales que van a pasar el encuentro, que será el último de la pretemporada para los blaugranas, quienes han iniciado de gran manera la era al mando de Hansi Flick.

Recordemos que el Barcelona participó en la edición 2024 del Soccer Champions Tour, en donde fue de los clubes con mejor rendimiento del torneo, cayendo apenas por penales en la final ante el AC Milan. Los blaugranas, incluso, se llevaron una vez más el clásico de la pretemporada ante el Real Madrid, aunque ambos equipos no pudieron contar aún con sus principales figuras.

Este es el último juego de preparación para el Barcelona, que el próximo sábado 17 de agosto debutará en el Mestalla ante Valencia en LaLiga 2024-25.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Monaco hoy el Trofeo Joan Gamper 2024?

La transmisión del partido Barcelona vs. Monaco EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper 2024 iniciará a partir de las 8:00 p.m. (hora peninsular). Sin embargo, aquí te dejamos con más horarios para que no te pierdas este encuentro desde cualquier parte del mundo.

PAÍS HORARIO Argentina 3:00 p.m. Chile 2:00 p.m. Colombia 1:00 p.m. Ecuador 1:00 p.m. México 12:00 p.m. Estados Unidos 2:00 p.m. (ET) Centroamérica 12:00 p.m. República Dominicana 2:00 p.m. Paraguay 2:00 p.m. Perú 1:00 p.m. Uruguay 3:00 p.m. Venezuela 2:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Monaco EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper 2024?

Sigue la transmisión del partido Barcelona vs. Monaco por el Trofeo Joan Gamper 2024 por la señal de TV3, Movistar+ (Movistar 7) o Movistar+ Champions Tour (Movistar 61 - Orange 116). Sin embargo, estos no serán los únicos canales que van a pasar la transmisión y aquí te dejamos con más canales que inclusive pasarán el encuentro en TV abierta. Mira la programación.

PAÍS CANALES DE TV Argentina Barça One Chile Canal 13 o 13Go Costa Rica SKY Sports Estados Unidos ESPN y ESPN+ México SKY Sports o Canal 5 (TV abierta) Guatemala SKY Sports Honduras SKY Sports Nicaragua SKY Sports Perú Barça One

¿Dónde ver el partido Barcelona vs. Monaco online?

Puedes ver online la transmisión de Barcelona vs. Monaco a través de la plataforma digital del club blaugrana Barça One, por la que debes pagar una suscripción para poder visualizar este partido por el Trofeo Joan Gamper. Recordemos que Barça One reemplaza al antiguo Barça TV y puedes ver contenido especial y exclusivo del club los 365 días del año.

Barcelona vs. Monaco: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Gerard Martín, Lenglet, Sergi Domínguez, Álex Valle, Raphinha, Christensen, Gundogan, Marc Casadó, Pau Víctor, Lewandowski.

Ter Stegen, Gerard Martín, Lenglet, Sergi Domínguez, Álex Valle, Raphinha, Christensen, Gundogan, Marc Casadó, Pau Víctor, Lewandowski. Monaco: Philipp Köhn, Salisu, Kherer, Singo, Ouattara, Camara, Minamino, Zakaria, Vanderson, Balogun, Embolo.

Barcelona en el Trofeo Joan Gamper 2024: historial

Se han disputado un total de 58 ediciones del Trofeo Joan Gamper y esta edición 2024 podría ser la número 41 a favor del Barcelona, que tiene un total de 40 victorias contra apenas 12 derrotas desde que se creó este torneo en 1966. Además, la última vez que el Barcelona perdió su título fue en el 2012 contra Sampdoria, por la mínima diferencia. Por lo tanto, los blaugranas son ampliamente favoritos a llevarse, una vez más, este título.