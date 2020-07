El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, declaró hace unos días que la vuelta de Neymar al Camp Nou para la temporada 2020-21 encontraba su principal traba en el monto que pide el PSG por dejarlo ir: 180 millones de euros. Sin embargo, tras varios intentos del equipo azulgrana, los franceses habrían dado su brazo a torcer.

Y es que según informó el periodista Eduardo Inda en ‘El Chiringuito', el campeón de la Ligue 1 estaría dispuesto a negociar con el Barcelona por menos dinero siempre y cuando el equipo catalán incluya en la operación a Ousmane Dembélé, uno de los jugadores que no termina de convencer en Camp Nou.

La citada fuente apunta que PSG aceptaría 80 millones de euros más el pase definitivo de Dembélé para dejar libre a Neymar. Si bien no se trata del negocio soñado, la directiva del equipo parisino entiende que la pandemia ha afectado la economía del Barça y no está en las mejores condiciones de pagar caprichos.

“El Barcelona sigue insistiendo con Neymar y el PSG se está dejando querer, que estaría dispuesto a negociar si le dan a Dembélé. La operación sería jugador más 80 millones de euros”, dijo Inda durante su participación en el sintonizado programa deportivo español.

¿Qué hacer con Dembélé?

Barcelona definirá el futuro de Ousmane Dembélé a fin de temporada. Una de las opciones es quedarse con él y darle una nueva oportunidad en la siguiente campaña. Otra, es aceptar que su fichaje fue un fiasco y venderlo al mejor postor.

El PSG aparece en escena como una de sus opciones. Sin embargo, en Can Barça aún no tienen claro qué hacer con él. Si bien podrían hacer el negocio ideal para fichar a Neymar, por otro lado, les quedará la sensación de no haber disfrutado al galo en su mejor nivel.