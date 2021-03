A las pocas oportunidades de Koeman le siguió una lesión, pero ya está listo para entrar al campo de juego. El jugador del FC Barcelona, Miralem Pjanic, ha recibido el alta médica y es la principal novedad en la lista de convocados del entrenador blaugrana de cara al partido de LaLiga Santander contra el Osasuna en Pamplona.

Pjanic, que no estuvo el pasado fin de semana en el Sánchez-Pizjuán, en la victoria por 0-2 contra el Sevilla, ni tampoco en el partido de este miércoles en Copa del Rey, con la remontada (3-0) ante el mismo rival, ya tiene el alta médica.

El centrocampista bosnio, que tenía molestias en su tobillo derecho, se ha recuperado a tiempo y entra en la convocatoria de 21 jugadores para visitar al Osasuna en El Sadar a las 21:00 horas.

Por contrario, siguen siendo baja Philippe Coutinho, Sergi Roberto y Ansu Fati, además de un Gerard Piqué que volvió a lesionarse en esa semifinal copera, pocos días después de recuperarse de un esguince en la rodilla que le tuvo 87 días fuera.

Así, la convocatoria es la siguiente: Ter Stegen, Dest, Sergio, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Ilaix y Mingueza.

Koeman se hartó

El neerlandés se mostró disgustado por responder constantemente preguntas sobre los potenciales candidatos para asumir el cargo de entrenador azulgrana. Eso sí, el ex seleccionador de su país aclaró que no tiene problemas con Xavi Hernández, actualmente en el fútbol catarí.

“Son cosas normales los rumores. Interesa poner nombres para crear polémica. A mí no me molesta. Estoy metido en el trabajo. No me interesa ni me molesto por nombres como Xavi u otros. Viene un nuevo presidente y decidirá. Estoy harto de contestar este tipo de preguntas”, sostuvo el entrenador.





