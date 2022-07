Eden Hazard busca mejorar sus números para esta temporada logrando un cambio para poder demostrar esa calidad que lo hizo llegar a Real Madrid procedente del Chelsea. Por ahora, el extremo belga ha superado los dolores que lo aquejan para jugar con naturalidad. En la previa del duelo de Barcelona vs. Real Madrid busca tener protagonismo y convertirse en uno de los titulares indiscutibles.

“En mi cabeza me he dicho que puedo jugar porque no siento ningún dolor. Vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada”, comentó en unas palabras recogidas por ‘Marca’ sobre su estado físico para este nuevo periodo con Real Madrid.

Hazard también se animó a hablar sobre la obtención de títulos en la última temporada y se mostró feliz por la actitud de sus compañeros, aunque en determinados momentos no se sentía conforme con su ausencia debido a la serie de lesiones que lo aquejaron en el año.

“Cuando ganamos todos esos títulos yo estaba feliz por los compañeros, por el club y por los aficionados. Luego, dentro de mí había una cosa. Yo estaba feliz por el grupo, pero en mi interior yo me decía ‘vamos a demostrar que puedo jugar y que el equipo también puede ganar conmigo”, agregó.

La idea de Hazard es arrancar este fin de semana para ir agarrando minutos y nada mejor que hacerlo en El Clásico de España desde Las Vegas. Además, los ‘merengues’ llegarán con la moral a tope después de conquistar el doblete en la temporada pasada. Asimismo, el madridismo quiere ver sobre el terreno de juego a Aurélien Tchouameni y a Antonio Rudiger, jugadores que se integraron al plantel en este verano.

Si bien muchos indican que se trata de un partido de pretemporada, jamás se hablará de un clásico descafeinado. Ambos equipos saldrán a ganar y, sobre todo, buscarán mostrar una buena imagen de cara al comienzo del campeonato liguero.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.