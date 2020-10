A menos de diez días para el partido entre Barcelona y Real Madrid, uno de los jugadores más importantes del equipo blanco se ha autodescartado para el Clásico. Se trata de Eden Hazard, quien según prensa española, no está preparado ni física ni mentalmente para visitar el Camp Nou por la fecha 7 de LaLiga Santander.

Tal como informa este jueves el programa ‘Cuatro’, Hazard ha confesado ante su entorno más cercano y al mismo Real Madrid que no se encuentra en condiciones de volver a las canchas. El belga volvió a lesionarse el pasado 30 de septiembre y no quiere apurar su recuperación.

El exdelantero del Chelsea prefiere recuperarse al 100% antes de volver a competir al más alto nivel. Según la citada fuente, Zinedine Zidane ha dado el visto bueno a la decisión de Hazard y no apurará su reaparición a pesar de la importancia del partido ante el Barcelona en feudo azulgrana.

De los cuatro partidos que el Real Madrid ha jugado en la temporada 2020-21, Eden Hazard no ha tenido participación en ninguno de ellos por lesión. Las reiteradas ausencias del ‘Duque’ empiezan a cansar a los hinchas del club blanco. Hasta el momento, el ex del Chelsea no demuestra el porqué fue considerado el sucesor de ‘CR7’ en el Bernabéu.

Hazard no jugado en el Real Madrid en la nueva temporada. (Foto: Agencias)

Se viene un partidazo

El primer Clásico de la temporada, entre Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander 2020, se disputará el próximo sábado 24 de octubre a partir de las 04:00 p.m. (9:00 a.m. en Perú), según los horarios anunciados.

Ambos equipos afrontarán el primer clásico de la temporada tras debutar la próxima semana en la fase de grupos de la Champions League. El Barcelona recibirá el martes 20 de octubre al Ferencvaros húngaro, mientras que al día siguiente el Real Madrid acogerá al Shakhtar Donetsk ucraniano.





