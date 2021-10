El adiós podría estar cerca. En la previa del Clásico del domingo entre Barcelona y Real Madrid por LaLiga Santander, Gerard Piqué atendió a la prensa y no solo admitió que ya divisa el retiro del fútbol profesional, también elogió a Vinicius Junior, a Karim Benzema y le dio cartel de favorito a los ‘blancos’. El central se mostró bastante autocrítico aunque a la vez seguro, y hasta confiado para el duelo en el Camp Nou.

“Con la edad, y cuando has vivido de todo un poco, prefieres la estabilidad, estar tranquilo. Familiarmente estoy genial, en el equipo también... Estoy bien. Sigo conservando el Gerard ese rebelde que se mete en charcos pero lo estoy disfrutando. Sé que me queda poco y no sé cuánto. Tengo que disfrutar”, dijo Piqué a Movistar.

Elogios a Vinicius y Benzema

“Vinicius es más rápido, más eléctrico, es más extremo puro. Ansu tiene el talento del gol y puede jugar como delantero. Diría que tiene más gol Ansu y que el otro es muy eléctrico y, uno contra uno, es de los mejores del mundo”.

“Creo que el hecho de que se fuera Cristiano le dejó un espacio que ocupar y lo ha ocupado perfectamente. Él ahora tiene la tranquilidad de definir bien. Karim es más que meter goles. Los últimos años ha jugado grandísimas temporadas y sabemos la dificultad. Va a ser divertido y nos lo vamos a pasar bien”.

El Real Madrid como favorito

“Si quieren ser favoritos, le colgamos el cartel sin problema. Pero no hay favoritos en un Clásico y se ha demostrado históricamente. Creo que los dos venimos bien. Hemos pasado nuestros momentos de crisis pero estamos arriba en la Liga y recuperando en Champions”.

Clásico como punto de inflexión

“Un Clásico, en cierta manera, son más que tres puntos y más que un simple partido. Ganar a tu eterno rival te da fuerza, ánimo, confianza. Y eso en este deporte es muy importante. Si ganas un Clásico te da todo eso. Y el mensaje que das si ganas es que puedes ganar al Madrid y competir la Liga. Es importante el partido, venimos en buena dinámica y la gente está responder. Estamos bien preparados”.

