No quieren que se juegue el 18: LaLiga apelará decisión de Federación sobre fecha del Clásico La polémica no deja de envolver el partido más importante no solo de España, sino del mundo del fútbol.

Barcelona (1) y Real Madrid (2) se encuentran en lo alto de la Liga Santander. (Getty) Barcelona (1) y Real Madrid (2) se encuentran en lo alto de la Liga Santander. (Getty)