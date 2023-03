Barcelona y Real Madrid se verán las caras este fin de semana en una nueva jornada de LaLiga. Los azulgranas serán locales y parten hacia este partido con una ventaja considerable de nueve puntos. Robert Lewandowski, delantero ‘culé' contó cómo se prepara el club para el partido y también resaltó la presencia de Carlo Ancelotti en el banco rival por quien ya fue dirigido.

“Es el partido de clubes más importante del mundo porque hay muchos aficionados viéndolo. Incluso yo lo veía así cuando no estaba en el Barça. Ahora formo parte del Clásico y eso es increíble para mí”, dijo en entrevista con Eleven Sports previo a uno de los partidos más claves en la temporada.

Ancelotti tuvo un paso breve por Bayern Múnich y aquí coincidió con el futbolista polaco quien era uno de los goleadores. Asimismo, contó detalles sobre su relación con el estratega y la confianza que transmite hacia sus dirigidos en el campo de juego.

“Ancelotti me dio una gran autoconfianza. Me dio algo que no tenía antes. Es un ser humano impresionante, un hombre que cuida de ti. Para él, lo más importante es ser una buena persona, no hablar de táctica. Es un hombre del que aprender”, mencionó sobre su ex DT.





El presente de Barcelona

Robert Lewandowski también habló de la realidad que vive el club y cómo ha sido el desarrollo de la temporada. Para el polaco, la Champions fue un reto muy grande, aunque lo buscarán la próxima temporada con un equipo mejor consolidado en todas sus líneas.

“Tenemos un buen equipo. Puede ser que con uno o dos cambios seríamos más fuertes. No perfectos, pero más competitivos. Esta temporada tuvimos problemas en la Champions y eso es lo que debemos corregir. No estamos preparados todavía para competir al máximo nivel por los tres títulos”, contó.





¿A qué hora y en qué canal se juega Barcelona vs. Real Madrid?

Barcelona y Real Madrid juegan este domingo 19 de marzo a partir de las 3 de la tarde (hora peruana) en el estadio Spotify Camp Nou en las señales de ESPN, STAR Plus y SKY Sports para América Latina.

Cabe recordar que días más tarde, el 5 de abril, Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras en el mismo estadio por la vuelta de semifinales de Copa del Rey.





