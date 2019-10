Nadie está contento: movimiento catalán amenaza seguridad del Clásico en el Camp Nou

No solo LaLiga no está de acuerdo con la reprogramación del Barcelona vs Real Madrid que dispuso la Federación Española de Fútbol (RFEF), para el 18 de diciembre, sino también el grupo catalán 'Tsunami Democràtic', que ya lanzó una advertencia y amenaza con actuar en el Camp Nou el día en que se disputará el Clásico en el Camp Nou.

El partido de fútbol más importante del fútbol español pueda verse afectado igualmente por posibles incidentes, luego de que la plataforma catalana dejara el siguiente mensaje en las redes sociales.



" Ganar sin bajar del autocar. Nos vemos el 18 de diciembre".

✌ Guanyar sense baixar de l'autocar. Ens veiem el 18 de desembre https://t.co/gedtiaA3I2 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 23, 2019

Así, ' Tsunami Democràtic' ya se han encargado de dejar muy claro que no desaprovecharán la oportunidad para dar la máxima resonancia posible a sus protestas, a través de su breve pero contundente comunicado.

El 18-D contra la aprobación de LaLiga

En el más reciente giro de una pulseada que no acaba, la Liga española anunció el miércoles que estudia recurrir a instancias judiciales tras la decisión de la Real Federación Española de fútbol de fijar el clásico entre Barcelona y Real Madrid a mitad de semana en diciembre.



La Liga difundió un comunicado poco después que la federación confirmó el 18 de diciembre, un miércoles, como la nueva fecha. El Clásico estaba pautado inicialmente para este sábado, pero fue pospuesto debido a la convocatoria de una manifestación independentista en la capital catalana, que la semana pasada fue estremecida por masivas protestas.



Los clubes propusieron la nueva fecha, pero la Liga quería que el partido se jugará el 7 de diciembre, un sábado, mucho más atractivo para los dueños de los derechos audiovisuales.



La Liga procura promover uno de los clásicos de la temporada al mercado de Asia y el otro en el continente americano.



