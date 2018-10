El mundo está cambiando y hay quienes creen que estamos en el inicio de la era post Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino y el luso dominaron el planeta fútbol desde el 2008, hasta la irrupción de Luka Modric como mejor jugador FIFA. Y por si fuera poco, este domingo se disputará el primer clásico Barcelona vs Real Madrid sin la presencia del argentino y el luso... ¡11 años después!

Messi no estará por una fractura en el codo derecho, mientras que Cristiano ahora defiende a la Juventus. El Barza y el Madrid no contarán con sus dos máximas figuras de los últimos tiempos, algo que no pasaba desde el 23 de diciembre de 2007, cuando Lionel cayó lesionado por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda que lo tuvo más de un mes de baja, y 'CR7' defendía a otro club. El patrón se repite esta vez.



¿Qué pasaba en el mundo por ese entonces? Repasemos algunas cuestiones deportivas puntuales para tomar dimensión del tiempo que ha transcurrido.

El último clásico sin Messi y Cristiano

Aquella vez el triunfo fue para la 'Casa Blanca' por la mínima diferencia con gol de Julio Baptista en el Camp Nou, escenario precisamente del clásico que se disputará el próximo domingo. Repasa aquí cómo alinearon ambos cuadros aquella vez.

Julio Baptista aún está vigente y juega en el CFR Cluj de Rumanía. (Getty) Julio Baptista aún está vigente y juega en el CFR Cluj de Rumanía. (Getty)

Zidane era el fichaje más caro

En diciembre de hace 11 años, Zinedine Zidane era el fichaje más caro de la historia, luego de que el Real Madrid le pagara a la Juventus la suma de 77 millones de euros en el 2001. Hoy, el francés se ubica en la casilla 16 de los traspasos más caros.

Hoy el fichaje más caro de la historia le pertenece a Neymar: llegó al PSG del Barcelona por 222 millones de euros. (Getty) Hoy el fichaje más caro de la historia le pertenece a Neymar: llegó al PSG del Barcelona por 222 millones de euros. (Getty)

El AC Milan dominaba el mundo

Aquellos años que recuerdan con nostalgia los hinchas 'rossoneros'. El Milan había conquistado la Champions tras vencer al Liverpool a mediados de 2007, e hizo lo propio frente a Boca Juniors en el Mundial de Clubes con goles de Inzaghi (2), Nesta y Kaká.

El 2007 fue el último título de Europa que logró el AC Milan. (Getty) El 2007 fue el último título de Europa que logró el AC Milan. (Getty)

Kaká, Balón de Oro

El brasileño era el mejor por entonces. No solo había guiado al AC Milan a lo más alto del fútbol mundial, sino que también estaba en el mejor momento de su carrera. De hecho, fue durante 10 años el último mejor jugador distinto a Messi y Cristiano.

El Madrid buscaba la 'Décima'

Hoy es el club con más títulos de Champions League con 13 'Orejonas' en sus vitrinas, pero en el 2007, el Madrid aún estaba en su búsqueda de la décima Copa de Europa. La última había sido la del 2001-02. Entre el 2014 y 2018 lograron sus otras tres Champions.

Un Barza sin tripletes

Aún la era de Guardiola en el Barcelona estaba muy lejos. Tanto como los dos tripletes que luego conseguiría el club azulgrana. El primero de la mano del 'Pep' en el 2009; mientras que el segundo bajo las órdenes de Luis Enrique en el 2015.

Cristiano brillaba en el Manchester United

Probablemente ya lo soñaba, pero hace 11 años, Cristiano Ronaldo aún se lucía en Old Trafford. En el 2008 lograría su primer 'Balón de Oro', y en el 2009 recién se daría su llegada al Bernabéu. El resto es historia conocida.

Cristiano Ronaldo logró tres títulos de Premier League y una Champions con el United. (Getty) Cristiano Ronaldo logró tres títulos de Premier League y una Champions con el United. (Getty)

Messi, casi sin récords

Hubo un tiempo en el que Lionel Messi no conocía de muchos récords, En el 2007 solo tenía dos: ser el jugador más joven en debutar y meter un gol con la Selección Argentina en un Mundial (en Alemania 2006, cuando firmó con 18 años, 11 meses y 23 días un tanto ante Serbia y Montenegro); y ser el jugador más joven en haber marcado en un Clásico: 19 años (10 de marzo de 2007).

Lionel Messi es hoy el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina. (Getty) Lionel Messi es hoy el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina. (Getty)

¿Y en el fútbol peruano?

Hace 11 años, la San Martín se coronó por primera vez campeón nacional, tras ganar el Apertura y ubicarse entre los siete primeros del Clausura. Algo que Bolognesi, ganador del segundo certamen del año, no pudo hacer en el primero.



A nivel internacional, Alianza Lima, flamante campeón de 2006, no logró sumar punto alguno en la Copa Libertadores, firmando una de las peores campañas de un equipo peruano en el certamen continental.



La selección peruana estaba muy lejos de regresar a una Copa del Mundo. De hecho, el técnico que lo logró, Ricardo Gareca, tenía apenas tres meses en Universitario de Deportes.



Además, la 'blanquirroja' solo había sumado dos puntos en cuatro fechas en las Eliminatorias rumbo al Mundial Sudáfrica 2010, bajo la dirección de 'Chemo' del Solar.



Hay más. En noviembre de 2007, Claudio Pizarro, Santiago Acasiete, Jefferson Farfán y Andrés Mendoza, fueron suspendidos de la selección por verse implicados en un escándalo en la concentración de la 'bicolor' en el Hotel Golf Los Incas.