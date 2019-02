"Les han tenido que separar": la bronca de Isco con un compañero en el último entreno del Madrid [VIDEO]

Los problemas para Isco no tienen cuando acabar. Y es que en la previa del Barcelona vs Real Madrid , válido por la Copa del Rey 2019 , el volante malagueño ha sido acusado de haber armado una bronca en el último entrenamiento de los merengues antes de viajar a Cataluña.



De acuerdo al periodista Eduardo Inda, Isco recibió una dura entrada de Reguilón en las prácticas y no dudó en encararlo. El exjugador del Málaga se dejó ver molesto y casi ha provocado una pelea con su propio compañero del Real Madrid.



"Le ha entrado Reguilón a Isco y ha habido una medio 'tangana'. No se han llegado a pegar, pero les han tenido que separar", dijo Inda durante su participación en las tertulias de 'El Chiringuito'. "No ha sido un lío de los gordos, pero se han revuelto", agregó.

Eduardo Inda ha justificado los "nervios" de Isco por la situación que vive con Santiago Solari. El malagueño ha dejado de contar para el entrenador argentino e incluso es probable que sea uno de los tres descartados para el Barcelona vs Real Madrid de este miércoles en Camp Nou.



El Clásico de España va desde las 21:00 (hora local) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV.



Real Madrid llega a las semifinales de Copa del Rey tras eliminar al Girona en doble partido. Mientras que el FC Barcelona venció al Sevilla en la fase de cuartos de final. Partidazo garantizado.