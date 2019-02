¿Para qué pide fichajes? Valverde deja dos crack para el Barcelona vs. Real Madrid

Más que un golpe, parece una certeza. Ernesto Valverde pidió refuerzos en el mercado de fichajes de invierno, pero parece que no los necesita en su plantilla. Para el Real Madrid vs. Barcelona en el Santiago Bernabéu, el técnico vasco ha decidido dejar en Cataluña a Kevin Prince Boateng, así como Jeisson Murillo, ambas contrataciones para este tramo final, pero parece que no son necesarios ante el equipo madridista de Santiago Solari.



El centrocampista brasileño Arthur Melo y el meta holandés Jasper Cillessen recibieron este martes el alta médica y han entrado en la convocatoria de Ernesto Valverde para el encuentro copero de mañana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



En la lista de convocados figuran diecinueve futbolistas, uno más de los habituales. Entre ellos está el meta del filial Iñaki Peña en previsión de un problema físico de última hora del meta holandés, habitualmente suplente de Marc André Ter Stegen, pero titular en la Copa del Rey.



La lista de convocados es la siguiente:



Ter Stegen, Cillessen, Iñaki Peña, Nelson Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Arthur, Luis Suarez, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Aleñá, Arturo Vidal y Umtiti.



▷ SABEMOS QUE ESTÁS MUY INTERESADO



Estás leyendo muchas noticias sobre el clásico. MIRA AQUÍ todas las incidencias del Real Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey.

► ¡Festejan! La mejor noticia para Real Madrid y Barcelona a un día del Clásico de Copa del Rey 2019



► “No le temo al VAR”, el mensaje de Valverde a poco del Real Madrid vs. Barcelona



► Real Madrid vs. Barcelona en el Bernabéu: se juega el 'Clásico' de España en camino para la final



► Vinicius mete miedo: el plan del Barça para frenar a la 'joya' del Real Madrid y que involucra a Messi