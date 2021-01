Barcelona y Real Sociedad se ven las caras en el estadio el Arcángel por las semifinales de Supercopa de España 2021. El encuentro ha revolucionado a toda la ciudad de Córdoba, generando que centenares de aficionados se acerquen al recinto para observar a sus ídolos, a pesar de la pandemia del coronavirus (COVID-19) que afecta a la ciudad, como a todo el país.

En las imágenes que rápidamente se convirtieron en viral en las redes sociales, se observa a la gran cantidad de jóvenes esperando poder ver a alguna de las estrellas del equipo azulgrana, más allá de que Lionel Messi no se encuentre para dicho encuentro.

El periodista Miguel Ángel Toribio mostró como los curiosos buscaban tener alguna fotografía y sus compañeros sin ningún tipo de distancia ni medida más allá de las mascarillas, en donde su emoción hacia lo que significa el partido, era más para ellos mismos.

El ingreso al estadio está prohibido por la crisis que vive España. El número de infectados por coronavirus en Andalucía asciende a 294.474 personas, con 5.401 muertos, números que deberían preocupar en la actualidad, más allá de la llegada de la vacuna.

Gran cantidad de hinchas en las afueras del estadio El Arcángel. (Foto: @JoseManuelSB85)

Barcelona vs. Real Sociedad: la previa

En la previa del partido, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que el partido de semifinales de la Supercopa de España que enfrentará a su equipo este miércoles con la Real Sociedad en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba “es una buena oportunidad de demostrar” que van “por el buen camino”.

No obstante, Koeman no cree que el momento de forma en que llegan al partido ambos equipos haga que el Barça sea el favorito, ni en la eliminatoria ni tampoco en la competición.

“Parece que la Real, después de un inicio tan grande, le cuesta más, pero he visto varios partidos de ellos y me parece uno de los mejores equipos del campeonato. Últimamente, nosotros hemos ganado puntos, pero son cuatro rivales fuertes y no hay favoritos para ganar la Supercopa”, afirmó.

Después de una temporada en blanco, el Barcelona vuelve a asomarse a un título, que además sería el primero de la era Koeman, y el preparador neerlandés no esconde que sería “importante” ganarlo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.