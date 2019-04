¡No quieren más sorpresas! Los convocados del Barza para enfrentar a la Real Sociedad en Camp Nou

El defensor francés Samuel Umtiti, que no participó en el entrenamiento del pasado miércoles por unas molestias físicas, se ejercitó este viernes con normalidad y entró en la convocatoria del Barcelona para medirse mañana ante la Real Sociedad en el marco de la jornada 33 de LaLiga Santander.



De igual forma, también trabajó con el grupo el central belga Thomas Vermaelen, aunque el defensor, aun sin el alta médica, no entró en la lista del entrenador Ernesto Valverde, que esta vez decidió no guardarse nada en el camino al título de sus dirigidos.



El técnico del conjunto 'Azulgrana' no hizo esta vez rotaciones, como en el último compromiso liguero ante el Huesca, donde llamó a varios jugadores de la cantera del Barcelona, e incluyó en la convocatoria a todos los pesos pesados del vestuario. El objetivo es claro: no ceder más puntos en LaLiga.



Es así que los 18 convocados por Valverde para medirse a la Real Sociedad son: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Arturo Vidal, Aleñá, Countinho, Dembélé, Malcom, Messi y Luis Suárez.

► ¡Allá voy! Los dos gigantes que quieren a Cristiano Ronaldo por si no termina su contrato en la Juventus



► "Están cansados del método Guardiola": Manchester City y los siete u ocho jugadores que pedirán salir este año [VIDEO]



► "Su fichaje está al caer": Real Madrid vence en la puja por Luka Jovic y alista los millones para su compra



► No le importaría ser suplente de Luis Suárez: la figura de LaLiga que se ofrece al Barcelona para 2019-20