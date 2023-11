El FC Barcelona viene atravesando un momento de reflexión después de su reciente derrota en el Clásico ante el Real Madrid (2-1). Mientras se prepara para un enfrentamiento crucial contra la Real Sociedad, por la fecha 12 de LaLiga, el entrenador azulgrana, Xavi Hernández, no dudó en expresar su acuerdo con las críticas formuladas por Ilkay Gündogan, quien cuestionó la falta de enfado y decepción en el vestuario culé tras la derrota ante los merengues en el Olímpico de Montjuic.

El ambiente en el Barcelona sigue siendo tenso después de esa derrota ante su eterno rival, y las palabras de Gündogan han generado un debate en el vestuario y en la prensa. Sin embargo, Xavi dejó claro que en su equipo no existe lugar para la complacencia y que todos los jugadores están igualmente frustrados por la derrota.

“La palabra conformidad no es del ADN Barça. Nosotros estamos por la excelencia. Las palabras de Gündogan no las hemos visto polémicas, estamos de acuerdo con lo que dijo. Perdimos el Clásico por errores nuestros. No hemos generado polémica en el vestuario”, expresó Xavi en rueda de prensa, ante la interrogante de la prensa especializada.

El entrenador añadió que la percepción de Gündogan podría deberse a una “cuestión cultural”, ya que la mentalidad de un jugador puede variar en función de su trasfondo y experiencias previas en otros clubes. A pesar de las críticas, Xavi considera que el equipo no ha sufrido un bajón físico y que los errores puntuales fueron los culpables de la derrota ante el Real Madrid.

Ilkay Gündogan juega su primera temporada en el FC Barcelona. (Foto: Getty Images)





Con la mira en la Real Sociedad





El partido contra la Real Sociedad, en palabras de Xavi, es un “test de alto nivel” y una oportunidad para que los jugadores del Barcelona enmienden los detalles que los llevaron a la derrota en el Clásico. A pesar de los obstáculos, el entrenador confía en la capacidad de su equipo para recuperarse y corregir el rumbo en la liga: cuartos con 24 unidades, a cuatro del Real Madrid.

“No hay nada perdido, estamos a cuatro puntos de los líderes y tenemos tiempo de subsanar estos errores”, señaló Xavi, enfatizando la importancia de mantener la moral alta y el enfoque en la mejora continua.

Además, el entrenador del Barcelona reconoció que el partido ante la Real Sociedad no será una tarea sencilla, ya que considera que el equipo dirigido por uno de los “mejores entrenadores” de LaLiga EA Sports representa un desafío de alto nivel.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR