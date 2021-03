Ronald Koeman dialogó con los medios de comunicación en la antesala del Barcelona vs. Sevilla por la Copa del Rey. Inevitablemente, el entrenador del club fue consultado sobre las detenciones del expresidente Josep Maria Bartomeu, su asesor Jaume Masferrer, el director ejecutivo del club Óscar Grau y el responsable de los servicios jurídicos Román Gómez Ponti.

El estratega holandés lamentó la situación que han vivido en las últimas horas el exmandatario y el actual director de la entidad azulgrana. Asimismo, el técnico consideró que el caso denominado ‘Barçagate’ está dañando la imagen de una de las instituciones más importantes de España y todo el mundo.

“Para la imagen del club no es bueno. Hay que esperar qué puede pasar y qué ha pasado. No estaba aquí y no pudo opinar sobre esto. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en nuestro trabajo. Sobre otras cosas no podemos hacer nada. Peor la imagen del club no es buena”, expresó Koeman este martes.

“Cuando salió la noticia el otro día, estuve jodido por Bartomeu porque lo conozco bien. Y también a Óscar Grau. Tuve momentos importantes por ellos, pero muy buenos. Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional”, agregó el DT de los catalanes en la sala de prensa.

Como se recuerda, Ronald Koeman tuvo relación directa con Bartomeu y Grau hace solo unos meses. En su momento, los directivos negociaron y cerraron la llegada del entrenador holandés al club en medio de una crisis deportiva e institucional que ha golpeado a Barcelona desde la temporada anterior.





