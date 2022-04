Luchará por sus puntos. Julen Lopetegui brindo declaraciones este sábado a poco del Barcelona vs. Sevilla y sostuvo que la plantilla de Xavi Hernández está “más en forma, no sólo diría de España, sino de Europa”, ya que “está ganando partidos jugando bien y con muy buenas actuaciones”.

Lopetegui destacó que “la dificultad” de visitar el Camp Nou y, consideró, que se aumenta “por el momento del rival”, aunque esa euforia del Barcelona “motiva y genera ilusión” porque no renuncia a “la ambición de superar a un gran rival en su estadio” que, durante la temporada, “ha evolucionado mucho, incluso en nombres”.

Además, el entrenador español consideró que Xavi Hernández dirige a “una de las mejores plantillas del mundo”, que se ha conformado gracias a “los fichajes y a la progresión de los jugadores que había”, lo que hace estar “en una dinámica muy positiva”.

Se mostró incómodo por la para por la fecha FIFA de selecciones. Lopetegui lamentó haber “trabajado con seis futbolistas” porque “muchos han estado fuera” con sus selecciones, a lo que se han unido “las noticias de la operación de Fernando y la lesión de Delaney”, circunstancias que “limitan”, aunque cree que se va a “presentar en Barcelona como un equipo competitivo”.

Cabe destacar que, los sevillistas no ganan un encuentro de Liga en el Camp Nou desde hace veinte años, algo que no preocupa a su entrenador porque “cada partido es nuevo, no depende de las estadísticas anteriores” y él alberga el “convencimiento de poder superar” al Barcelona pese a que cuenta con “jugadores top”.





