En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs. Tottenham chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el Trofeo Joam Gamper 2023. El partido, que será el estreno de los catalanes en lo que será su ‘casa’ hasta noviembre del próximo año, arrancará a la 1:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador (siete horas más en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Después de su gira de pretemporada por Estados Unidos, los azulgranas vuelven a casa con una sensación positiva. Aunque sufrieron una derrota, lograron dos victorias consecutivas, venciendo 3-0 al Real Madrid y 1-0 al AC Milan. La caída ante el Arsenal, por 5-3, ocurrió después de que los culés se recuperaran de un brote viral.

A pesar de que el cuadro dirigido por Xavi no hizo muchas contrataciones para este periodo, se destacó la adquisición de İlkay Gundogan. Además, se llevaron a cabo las ventas de Francisco Trincao y Pedri González, pero estas variaciones no impactaron en la escuadra que salió campeona de la anterior temporada.

Por su parte, los de Inglaterra se presentan al juego después de una contundente victoria de 5-1 sobre el Shakhtar Donetsk, liderada por una magnífica actuación de Harry Kane. El delantero marcó cuatro goles en medio de los reportes de que podría trasladarse al Bayern, lo que convertiría este choque en uno de sus últimos duelos como ‘Spurs’.

El Tottenham, quien se ha reforzado con Maddison, Pedro Porro, Dejan kulusevski, Guglielmo Vicario y el joven Ashley Phillips, ha conseguido dos victorias y tres triunfos en sus últimas cinco disputas y llega al Camp Nou con la expectativa de prolongar esta racha positiva.

Barcelona vs. Tottenham: horarios del partido

Perú: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Uruguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Brasil: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Paraguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Venezuela: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 8:00 p. m.

Barcelona vs. Tottenham: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Barcelona vs. Tottenham a través de ESPN, STAR Plus, TV3 y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por el Trofeo Joam Gamper.

Barcelona vs. Tottenham: ¿dónde se jugará el partido?

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.