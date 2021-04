El Barcelona presentará un recurso por la tarjeta roja que Ronald Koeman vio en el minuto 66 del encuentro de Liga ante el Granada por, según el colegiado Pablo González Fuertes, llamar “vaya personaje” al cuarto árbitro, una expulsión que le ha supuesto dos partidos de sanción.

Si el recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no prospera, Koeman se perdería los trascendentales encuentros ante el Valencia y el Atlético de Madrid, claves para el conjunto azulgrana en su lucha por el título de LaLiga Santander.

En la rueda de prensa posterior a la derrota por 1-2 ante el Granada, el técnico del Barcelona se mostró contundente respecto a su expulsión: “No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto”.

Es la primera expulsión de Koeman desde que fichó como entrenador del conjunto azulgrana el pasado agosto. Sin embargo, hay que aclarar que el neerlandés ya se había salvado de un par de expulsiones por constantes reclamos al árbitro.

El día después de Granada

La plantilla del Barcelona realizó este viernes una sesión de recuperación, el día después de perder en casa ante el Granada y desperdiciar así la ocasión de situarse como líderes en solitario de LaLiga.

Los jugadores titulares del encuentro participaron en ejercicios de compensación física, mientras que el resto del equipo llevó a cabo actividades de mayor intensidad en la sesión que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El cuadro azulgrana dispone de pocos días para preparar el próximo duelo liguero, este domingo a las 21:00 (hora local y 14:00 en Perú) ante el Valencia en Mestalla. El equipo volverá a entrenarse el sábado en las instalaciones deportivas de Sant Joan Despí a las 11:00.

Con la información de EFE





