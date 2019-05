Y ahora, ¿quién para a Messi? Referente de Valencia se perdería la final contra Barcelona por Copa del Rey

Sensible baja. El defensa argentino Ezequiel Garay aún no se ejercitó en el entrenamiento vespertino del Valencia al mismo ritmo que sus compañeros y se mantiene como la única duda de Marcelino García Toral para la final de la Copa del Rey 2019 del próximo sábado, que enfrentará al equipo 'Ché' contra el Barcelona , campeón vigente de LaLiga Santander.



Recordemos que el central se lesionó en el choque ante el Deportivo Alavés y fue baja este pasado domingo en la visita al Valladolid para no arriesgar en su recuperación. Garay ha disputado 24 partidos esta temporada en el campeonato local, vio cuatro tarjetas amarillas y anotó dos goles para el Valencia.



🔋 ¡Estamos de vuelta a los entrenamientos!



TRABAJO: el único camino para el éxito 💪🏻 #VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/4GdZcxmeAz — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 20 de mayo de 2019

Eso sí, pese a no haberse entrenado como correspondía, el jugador argentino no salió de la dinámica del grupo y se desplazó con ellos. Allí trabajó con los recuperadores del club para tratar de avanzar en su trabajo personal.



Para ese encuentro ante el Barcelona la única baja segura del técnico Marcelino García Toral es el extremo ruso Denis Cheryshev, pero también se da por seguro que no estará el también estreno Kang In Lee, concentrado con la selección sub 20 de Corea del Sur. ¿Garay se sumará a la enfermería?

