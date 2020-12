En la previa del partido entre Barcelona y Valencia, válido por la fecha 15 de LaLiga Santander, a disputarse en el estadio Camp Nou, Ronald Koeman ha hecho una comparación entre los jugadores más jóvenes de la plantilla, dejando al mal parado, nuevamente, al volante catalán Riqui Puig, a quien se le acusa ser el ‘topo’ entre todos los jugadores catalanes.

Al central Ronald Araujo volvió a ponerle de ejemplo de jugador que se gana el puesto en los entrenamientos. “Tiene un carácter fuerte, manda y entrena a tope todos los días. Quiere mejorar, quiere escuchar y está abierto a cualquier consejo”, subrayó en rueda de prensa telemática.

En cambio, dejó entrever que esa entrega en las sesiones de preparación no se la ve a otro canterano como Riqui Puig: “Riqui necesita más físico. Hoy en día no todo es calidad técnica, también se necesitan otras cosas. Y me gusta la gente que quiere mejorar y que cada día coge las opciones con dos manos para mejorar las cosas”.

Ronald Koeman criticó el poco esfuerzo de Puig en los entrenamientos del Barcelona. (Foto: Getty Images)

Koeman enfrentará a su ex

Por otro lado, el entrenador del Barcelona admitió que su convulsa etapa en el banquillo del Valencia, al que los azulgranas se medirán este sábado, “no será el mejor recuerdo” que tenga de su carrera como técnico.

“Son decisiones que tomas y quizá me equivoqué, como cualquier persona. Fue una estancia corta pero al menos ganamos algo, la Copa del Rey”, recordó Koeman, quien dirigió al conjunto ‘che’ durante 22 jornadas de la temporada 2007-08, un curso en el que el Valencia tuvo hasta cuatro entrenadores y él, personalmente, tuvo problemas con varios pesos pesados de la plantilla.

“Durante los últimos quince años han tenido muchos cambios de entrenador. Es un sitio complicado, donde a veces falta tranquilidad para poder trabajar”, apuntó sobre el club levantino.

Del rival del sábado, Koeman recordó que “es un equipo fuerte y competitivo”, ya que “solo han perdido uno de sus últimos seis partidos y ganaron al Madrid”. Y que sus jugadores deberán hacer “un buen partido” para derrotarlos.





