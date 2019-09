Barcelona vs. Valencia: ¿cómo y dónde seguir EN VIVO Y ONLINE este partido por LaLiga Santander?

Barcelona y Valencia cierran la jornada sabatina de LaLiga Santander al enfrentarse el sábado 14 de septiembre, desde las 14:00 horas (Perú) por la fecha 4 en el Camp Nou. El partido será emitido EN DIRECTO en España por Movistar LaLiga, Movistar Partidazo, Movistar+ y MiTele En Vivo. Mientras que en Perú y América Latina la transmisión irá vía DirecTV Sports, y EN VIVO y ONLINE a través de DirecTV Play.

Recuerda que Depor te ofrecerá el minuto a minuto del Barcelona vs. Valencia desde su web. A su vez, te dará toda todos los detalles e información de LaLiga Santander , con horarios de TV, estadísticas, fechas de otros países, goles, polémicas y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

▷ Liga Santander en vivo 2019-2020: canales de TV y horarios para seguir todos los partidos



▷ VER FÚTBOL EN VIVO: revisa la guía completa para ver los partidos de esta semana

HOY, Barcelona vs. Valencia EN DIRECTO: seguir EN VIVO el partido desde el Camp Nou. Catalanes se enfrentan a un golpeado equipo valenciano. (Foto: AFP) HOY, Barcelona vs. Valencia EN DIRECTO: seguir EN VIVO el partido desde el Camp Nou. Catalanes se enfrentan a un golpeado equipo valenciano. (Foto: AFP) AFP

Barcelona y Valencia afrontan esta fecha con la urgente necesidad de conseguir los tres puntos, pues se encuentran un poco alejados de los primeros lugares de la tabla de posiciones y a cinco unidades del líder Atlético de Madrid. Los culés han tenido un pésimo arranque en LaLiga Santander , al sumar solo cuatro puntos de nueve posibles. Los de Ernesto Valverde, además de los resultados en las tres primeras fechas, han sufrido las lesiones de sus atacantes: Ousmane Dembélé, Lionel Messi y Luis Suárez.

La ‘Pulga’ aún no debuta en la presente temporada de la liga española , pues sufrió, el pasado 5 de agosto, un golpe en el sóleo de su pierna derecha durante las sesiones de entrenamiento. Hasta el momento Lionel Messi se ha mantenido al margen del equipo durante los trabajos físicos y aún aqueja dolor en la zona. Mientras que Luis Suárez se lesionó en el inicio de LaLiga Santander, en el duelo que perdió Barcelona ante Athletic Bilbao en el San Mamés. El ‘charrúa’ se perdió los partidos ante Real Betis y Osasuna, además de los partidos amistosos por fecha FIFA que afrontó Uruguay contra Costa Rica y Estados Unidos. Sin embargo, el atacante ya se integró a los entrenamientos y será esperado hasta el último momento por el DT barcelonista, Ernesto Valverde.

En lo futbolístico, Barcelona ha dejado mucho que desear en las tres primeras fechas de LaLiga Santander 2019-2020. Poca solidez defensiva: 4 goles tres partidos, y sin Lionel Messi ni Luis Suárez, Antoine Griezmann es el llamado a pilotear el ataque blaugrana. Lo demostró ante Real Betis al anotar dos goles y una asistencia, pero ante Athletic Bilbao y Osasuna, no pudo aparecer su calidad en toda plenitud. El ‘Principito’ sabe que esta es la oportunidad de para ganarse a la hinchada de Barcelona, pues ante las ausencias de la ‘Pulga’ , Suárez y Dembélé, y la cesión de Rafinha Alcántara, será el destinado a conducir a los catalanes al triunfo pues estaría acompañado de los juveniles Carles Pérez y Anssumane Fati.

En Valencia existe una “guerra civil”. La destitución de su entrenador, Marcelino García Toral, ha golpeado en la interna del equipo y se especula que los futbolistas realizarán una protesta. Los propios jugadores no encuentran el motivo del despido del director técnico asturiano, quien ha tenido dos ciclos exitosos al mando del primer equipo de Valencia (ganó la Copa del Rey tras 11 años sin títulos), y además porque LaLiga Santander recién tiene tres fechas disputadas. La decisión tiene la autoría del dueño y mayor accionista del club, el magnate nacido en Singapur, Peter Lim. La resolución llega después de que hace un mes Valencia superara una crisis interna protagonizada por el magnate singapurense y Mateu Alemany, director deportivo, y que puso en jaque la continuidad de Marcelino García Toral. Hoy la decisión es una realidad y el estratega fue cesado en sus funciones.

▷ Lo siento, tendrás que esperar: Barcelona no piensa arriesgar a Messi y se perdería partido ante Valencia



▷ Champions League en vivo 2019-2020: tabla de posiciones, estadísticas y horarios de los partidos



Rodrigo Moreno marcó el 2-0 del Barcelona vs Valencia a los 31 minutos de la final de la Copa del Rey 2019.

La respuesta del plantel de Valencia no se hizo esperar. “Míster, te deseo lo mejor. Estoy seguro de que te irá bien allá donde vayas y te dejen trabajar”, manifestó Dani Parejo en redes sociales. De igual forma fue el argentino Ezequiel Garay: “Quien haya tomado esta decisión no solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición, algo que alto y claro digo: no es justo”. Jose Luis Gayà, Carlos Soler, Rodrigo Moreno, Gabriel Paulista, Cristiano Piccini, Denis Cherysev y Jaume Domenech también alzaron su voz de protesta pues consideran una traición la decisión de destituir al entrenador.

“Me he enterado por un futbolista que me cesaban”, fueron las palabras de Marcelino García Toral a la plantilla horas antes de ser destituido del club. Según la prensa española, el entrenador asturiano se quebró durante la despedida y, aunque no lloró, se le humedecieron los ojos y tuvo un nudo en la garganta al momento de hablarle a sus dirigidos. El grupo quedó muy afectado, incluso algunos lloraron al enterarse de la triste noticia.

Ahora, Alberto Celades es el nuevo entrenador de Valencia CF y encuentra un grupo muy conmovido por la situación y golpeado anímicamente. El propio DT, en su primer discurso ante sus dirigidos, pidió ayuda a los más experimentados para afrontar esta “situación rara y de sorpresa” tras la salida de García Toral. Futbolísticamente Valencia no ha tenido un buen arranque en las tres fechas que ha transcurrido de LaLiga Santander. Se ubica en la mitad de la tabla con cuatro puntos a cinco del líder Atlético de Madrid. Además, el conjunto ‘che’ deberá afrontar la Champions League 2019-2020 en uno de los grupos más parejos junto a Chelsea, Ajax y Lille de Francia.

¿Dónde se jugará el duelo Barcelona - Valencia?

El estadio Camp Nou albergará el partido entre Barcelona y Valencia por la cuarta fecha de LaLiga Santander. El campo catalán tiene la capacidad de albergar a 99 354 espectadores.

¿Qué canales de TV transmitirán el partido entre Barcelona vs. Valencia

DirecTV Sports: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela

beIN Sports: Australia, Canadá y Estados Unidos

Sky: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

España: Movistar La Liga, Movistar Partidazo, Mi Tele En Vivo y Movistar+



Revisa las posibles alineaciones del duelo Barcelona y Valencia

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Carles Pérez, Griezmann y Anssumane Fati.



Valencia CF: Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Gayà; Parejo, Coquelin, Ferrán, Guedes; Gameiro y Rodrigo.



Barcelona vs. Valencia | Horarios del partido:

13:00 horas - Honduras, Puerto Rico

14:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania