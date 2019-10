La Premier aligera la plantilla del Barcelona: Dembélé y Rakitic, 'out' para el 2020

A pocas horas del partido entre Barcelona vs Valladolid , válido por la fecha 11 de LaLiga Santander 2019 , los hinchas del club azulgrana se han visto sorprendidos por una información que tiene a Ivan Rakitic y Ousmane Dembélé como protagonistas. De acuerdo a medios ingleses, el Manchester United los tiene en la mira.



El primero ha dejado ser indiscutible para Valverde, optando por Busquets, Frenkie de Jong y Arthur para la volante. Mientras que el segundo no tiene un sitio con la presencia de Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez. Siempre será – a menos de que haya una revolución – un jugador de reparto para el 'Txingurri'.



Si bien ambos futbolistas no son prioridades para el Barcelona, la dirigencia catalana tampoco los cederá por una cifra debajo del mercado. En un principio el valor de Rakitic estaba fijado en unos 50 millones de euros, mientras que Dembélé no bajaba de los 100.



En otras palabras, el Manchester United tendría tirar la casa por la ventana (un poco más de 150 millones de euros) en el mes de enero para llevar a ambos jugadores del Camp Nou a Old Trafford. La pieza se encuentra del lado de los ingleses.

¿Qué viene para el Barcelona?

Rakitic y Dembélé podrían sumar minutos este martes en el Barcelona vs Valladolid, que está programado para las 3:15 de la tarde y será transmitido para toda América Latina a través de la señales de ESPN 2, Mitele Plus y Movistar Partidazo. Los azulgranas deben vencer en casa y esperar un empate o derrota del Granada para volver a apoderarse del liderato.

