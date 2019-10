Leo Messi ha opinado: tres jugadores del Barcelona que, para su gusto, deberían salir en 2020

A pocas horas del partido entre Barcelona vs Valladolid , que se jugará por la fecha 11 de LaLiga Santander , medios españoles apuntan que Lionel Messi , el mejor jugador del planeta, ha sentenciado a tres futbolistas del club azulgrana de cara al mercado de fichajes de 2020.



Según apunta el diario español 'Don Balón', consultado como capitán sobre los jugadores que deberían salir en el verano del próximo año, Messi no se ha quedado corto a la hora de cortar cabezas. Para Leo, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic y Philippe Coutinho no deberían seguir en Camp Nou.

Respecto al central francés, este pasa por su peor momento desde que llegó al FC Barcelona. Las lesiones no lo dejan en paz y con Piqué y Lenglet a buen nivel, y Todibo y Araujo como piezas de recambio, lo mejor será dejarlo ir.



Umtiti recibió el alta médica y podría reaparecer en el Barza-Eibar tras cinco semanas. Umtiti.

Por otro lado, Rakitic sigue sin contar con la confianza de Valverde. A pesar de lo mucho que el croata le ha dado al Barcelona en estos últimos años, Messi entiende que lo conveniente para ambas partes es su salida. PSG, Milan e Inter son sus pretendientes.



Ivan Rakitic llegó al Barcelona en verano de 2014. (Getty) Ivan Rakitic llegó al Barcelona en verano de 2014. (Getty)

Tal como apunta la citada fuente, Coutinho es el último jugador que Messi ha condenado. El brasileño juega en el Bayern, pero volverá a Barcelona en junio del año próximo. Para Messi, 'Cou' debe ser vendido definitivamente.

Coutinho fue cedido del Barcelona al Bayern Munich. (Foto: Getty) Coutinho fue cedido del Barcelona al Bayern Munich. (Foto: Getty)

¿Cuándo juega el Barcelona?

Barcelona y Valladolid juegan este martes en el Camp Nou en el marco de la fecha 11 de LaLiga Santander. El duelo está programado para las 3:15 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de ESPN 2. Los azulgranas deben vencer en casa y esperar un empate o derrota del Granada para volver a apoderarse del liderato.

