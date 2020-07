Fue el tema de la semana en el Camp Nou e incluso distintos medios de Europa ya apuntaban de una posible salida del francés para la próxima temporada. Ante tantas idas y vueltas que generó el malestar del entorno del jugador por saltar al campo en el minuto 90 del duelo ante el Atlético de Madrid, Quique Setién responde con titularidad: Antoine Griezmann saldrá desde el vamos en el Barcelona vs Villarreal por la fecha 34 de LaLigsa Santander.

Tal y como lo adelantó el medio catalán ‘RAC1’ y luego confirmó el propio club, el ‘Principito’ será titular ante el Villarreal y formará tridente de ataque con Luis Suárez y Lionel Messi. El francés no había sido tomando en cuenta en los últimos duelos por Setién, que responde a todas las críticas generadas de esta forma.

Presión del Madrid

El FC Barcelona juega hoy con un extra de presión, luego del triunfo del Real Madrid ante Athletic Club Bilbao que deja a los de Zidane, hasta el momento, siete puntos arriba en la clasificación del torneo. Los azulgranas necesitan ganar sí o sí para no ver resignadas sus posibilidades de alcanzar a los ‘blancos’.

Setién sobre el ‘caso’ Griezmann

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, restó importancia a la polémica que suscitó el dar entrada en el tiempo añadido del partido contra el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann, al que ha relegado a la suplencia en los últimos encuentros.

“Yo siempre he hablado de jerarquías, pero no de jugadores indiscutibles. He hablado con Griezmann. Es un gran jugador para el club y para el equipo. Cuando jugaba Griezmann me preguntábais por Ansu y ahora al revés. No soy caprichoso y tengo muy claras las jerarquías, pero todos no pueden jugar. Es una decisión que asumo y me responsabilizo”, manifestó.

