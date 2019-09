¡Qué viva esa dupla! El gol de Griezmann a Villarreal tras pase de Messi para adelantar al Barça [VIDEO]

El delantero francés Antoine Griezmann ha marcado el gol del 1-0 entre Barcelona vs Villarreal en partido por la fecha 6 de LaLiga Santander 2019 en el Camp Nou de Les Corts. El 'Principito' ha aprovechado un gran pase de Lionel Messi para adelantar a los azulgranas con un cabezazo.



Cuando apenas corrían los 4 minutos del primer tiempo, Messi, elegido el último lunes como 'The Best' de la FIFA, ejecutó un saque de esquina a la perfección. Vio a Griezmann con chances de marcar y le dejó una pelota servida para el 1-0 en Camp Nou.

Griezmann ha marcado el 1-0 del Barcelona vs Villarreal en partido por la fecha 6 de LaLiga Santander 2019

Con este gol al Villarreal, Antoine Griezmann suma su tercer gol en la vigente temporada de LaLiga Santander. El francés le marcó antes al Betis en la victoria por 5-2 de los azulgranas. Con el paso de los partidos, va encontrando su mejor forma.

Más del Barcelona vs Villarreal

Esta fue la alineación del Barcelona para recibir al Villarreal en una nueva jornada del campeonato español: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Arthur, Sergi Roberto; Antoine Griezmann, Lionel Messi y Luis Suárez. En la banca de suplentes, los 'culé' dejaron a otras figuras como Ansu Fati y Arturo Vidal.



Por su parte, el Villarreal, séptimo clasificado con un punto más que el Barcelona, visita el Camp Nou con la siguiente alineación: Sergio Asenjo; Peña, Raúl Albiol, Pau, Quintillà; Anguissa, Iborra; Chukwueze, Santi Cazorla, Ontiveros; y Gerard Moreno, este último es el goleador del torneo con 5 anotaciones junto a Karim Benzema del Real Madrid.

► Con uno que pasó por el Perú: los jugadores que defendieron al Barcelona y Villarreal [FOTOS]



► Ni te imaginas quién lo reemplazará: Mendy volvió a lesionarse y el Madrid ya no tiene laterales izquierdos



► Messi reconoce que su final está más cerca: "Pasan los años y es más difícil... el cuerpo no perdona"



► Bartomeu ya piensa en el 2020: el fichaje 'bomba' de la Serie A con el que quiere contentar a Messi