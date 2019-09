'The Best' hay uno solo: la espectacular jugada de Messi que volvió locos a cuatro rivales del Villarreal [VIDEO]

Lionel Messi se ha lucido a los 25 minutos del Barcelona vs Villarreal con una espectacular jugada que levantó a todos los 'Culés' en Camp Nou. El mejor del mundo volvió al titularato este martes y deleitó a todos sus seguidores con su magia. ¡Crack!



Tal como se ve en imágenes, Messi tomó la pelota poco antes del mediocampo y sacó a 'pasear' a varios jugadores de Villarreal. Por aquí y por allá, Leo volvió locos a sus rivales y solo pudo ser contenido con una falta de Ontiveros.

Esta fue la alineación del Barcelona para recibir al Villarreal en una nueva jornada del campeonato español: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Arthur, Sergi Roberto; Antoine Griezmann, Lionel Messi y Luis Suárez. En la banca de suplentes, los 'culé' dejaron a otras figuras como Ansu Fati y Arturo Vidal.



Por su parte, el Villarreal, séptimo clasificado con un punto más que el Barcelona, visita el Camp Nou con la siguiente alineación: Sergio Asenjo; Peña, Raúl Albiol, Pau, Quintillà; Anguissa, Iborra; Chukwueze, Santi Cazorla, Ontiveros; y Gerard Moreno, este último es el goleador del torneo con 5 anotaciones junto a Karim Benzema del Real Madrid.

Inmerso en un mar de dudas lejos del Camp Nou, donde esta temporada todavía no conoce la victoria, Barcelona se encomienda a la seguridad que le proporciona su fortín para sumar los tres puntos ante un Villarreal al alza y no alejarse más de las primeras posiciones de la tabla de la competición española.



Octavo, tras sumar siete puntos de quince posibles, el equipo azulgrana ha firmado el peor inicio en la competición doméstica desde la temporada 1994-95. El último pinchazo ante Granada en Los Cármenes (2-0) evidenció las carencias del proyecto que lidera Ernesto Valverde, que hoy contó con la vuelta de Messi al once.

