En su primera charla con el vestuario del FC Barcelona, Xavi Hernández advirtió a los jugadores que a partir de ahora muchas cosas iban a cambiar en el equipo. Y no hablaba exactamente del estilo de juego que se ha perdido en los últimos meses, sino de las reglas que todos los integrantes de la plantilla deben empezar a seguir. El de Terrasa implementó una especie de 10 ‘mandamientos’ que tiene a Gerard Piqué como principal afectado. Según el Partidazo de Cope, las nuevas normas del Camp Nou le han cancelado una entrevista en el popular programa español ‘El Hormiguero’.

El central del FC Barcelona tenía pactada una charla con Pablo Motos, el conductor del mencionado espacio, para la próxima semana. Sin embargo, la llegada de Xavi y la implementación de sus nuevas reglas han postergado la entrevista para otra ocasión.

A pesar de que Gerard Piqué se encuentra lesionado y aún está lejos de volver a los trabajos, no ha recibido la autorización de su excompañero y hoy entrenador para asistir al programa de Motos. La entrevista iba a desarrollarse en Madrid y de noche.

Dichas circunstancias iban a obligar a Piqué a movilizarse de Barcelona a Madrid en avión y a pesar de que el vuelo no llega ni a la hora, Xavi Hernández quiere evitar en lo posible los viajes de los elementos de la plantilla. Y más si se encuentran lesionados como el popular ‘Geri’.

“Los jugadores no podrán realizar actividades que afecten su rendimiento físico y quienes deban hacer viajes particulares durante una temporada deberán pedir permiso al cuerpo técnico”, reza uno de los ‘mandamientos’ de Xavi que afecta directamente a Piqué.

“No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden”, dijo Xavi en rueda de prensa en el día de su presentación.

Piqué se queda con las ganas de asistir a El Hormiguero.

Los 10 ‘mandamientos’ de Xavi como nuevo DT del Barcelona

1. Presentarse una hora y media antes del entrenamiento. En los últimos años, los jugadores del Barcelona tenían libertad de llegar a las prácticas faltando 20 o 30 minutos para su inicio. Con Xavi, tendrán que hacerlo con 90 minutos de antelación. De esa forma podrán desayunar con tranquilidad en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

2. El staff técnico debe presentarse dos horas antes. Xavi y sus acompañantes deben ser los primeros en dar el ejemplo a los jugadores. Es por eso que deben estar en la sede de entrenamientos 120 minutos antes de la llegada de los futbolistas para tener todo en orden para las prácticas.

3. Almuerzo y cena en Sant Joan Despi. A partir de este martes, todos los futbolistas del Fútbol Club Barcelona deben tomar sus alimentos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, bajo instrucciones marcadas por el cuerpo de nutricionistas del cuadro azulgrana.

4. Las multas están de regreso. Ya sea por faltas leves o graves, los bolsillos de los jugadores del Barcelona sufrirán las consecuencias de malas acciones, como por ejemplo, llegar tarde. Este tipo de sanciones no se veían desde que Luis Enrique se marchó en 2017.

5. Sanciones progresivas para los jugadores. Si uno llega tarde a un entrenamiento pagaría la sanción más leve: 100 euros. A la segunda sanción, sería 200. Sin embargo, si repite una tercera, se elevaría a 400, y así sucesivamente. Con Luis Enrique, algunos futbolistas llegaron a deber 6.000 euros.

6. Toque de queda en el primer equipo. Con Xavi como nuevo DT, queda prohibido llegar a casa después de la medianoche cuando falten solo 48 horas para un partido. En el Barcelona quieren que para el día del juego, el futbolista esté en las mejores condiciones posibles.

7. Titularidad con mucho esfuerzo. En el banquillo azulgrana, el de Terrasa seguirá la filosofía de la meritocracia. Es decir, solo jugarán los futbolistas que mejor entrenen. Quienes no hayan trabajado lo suficiente serán suplentes, o en el peor de los casos, verán el partido desde el sofá de casa.

8. Actividades extrafutbolísticas. Los futbolistas del primer equipo pueden desenvolverse en otras facetas lejanas al fútbol. Sin embargo, si estas terminan afectando su rendimiento, tendrán que contar con la supervisión del técnico. Por ejemplo, no se pueden hacer viajes particulares de varias horas de avión en plena temporada.

9. Adiós a las actividades de riesgo. Practicar el surf o manejar una bicicleta eléctrica, como ocurrió recientemente con unos jugadores, será considerado una falta grave y pasará directamente al departamento jurídico del club.

10. Imagen intachable. Los jugadores del Barcelona han de mostrarse empáticos con los hinchas del club y se prohíben actitudes reprobables. Durante los viajes han de cumplir con las normas de conducta.





