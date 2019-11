Un ‘doblete’ aquel 8 de octubre del 2015, ante Armenia en el Allianz Riviera de Niza, fue su última foto con la Selección de Francia, antes de que explotara la acusación por chantaje y demás conflictos con compañeros de aquel momento que terminaron por excluirlo de ‘les bleus’. Karim Benzema vive uno de sus mejores momentos este 2019, pero tanto Deschamps como Noël Le Graët, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, le han terminado por cerrar las puertas de regreso.

Primero fue Deschamps, que trató de bajar la tensión a las declaraciones de Zidane sobre el posible regreso a Francia por su gran momento. Pero fue el presidente quien, una vez más, terminó por asestar el golpe final con unas declaraciones frías y directas sobre su no retorno.

“Karim es un gran jugador, jamás he puesto en duda sus cualidades. Es más, en el Real Madrid está demostrando ser uno de los mejores en su puesto. Pero la aventura de Francia está acabada para él”, dijo el presidente este sábado.

RESPUESTA INMEDIATA

A lo que el crack de Real Madrid no tuvo reparos para responder inmediatamente al presidente de la Federación. “Noel, pensé que no interferirías en las decisiones del entrenador! Ten en cuenta que solo yo y yo pondremos fin a mi carrera internacional. Si crees que he terminado, déjame jugar en uno de los países para los que soy elegible y ya veremos”, puso en sus redes sociales.

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) 16 de noviembre de 2019

En el mejor momento de Benzema en su carrera, las posibilidades de que asome como el punta en Francia son latentes, ya que su promedio goleador es mejor que el de Giroud. Es conocida su afinidad con Argelia, el país de donde son sus padres, pero haber jugado con Francia en mayores le imposibilitan jugar por otro selección. El delantero madridista espera que el seleccionador francés tome en cuenta su momento y no interfiera el presidente de la FFF.

