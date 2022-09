Luego de perderse los últimos encuentros del Real Madrid y la reciente fecha FIFA con la selección de Francia, Karim Benzema volvió a entrenar con normalidad, a la par de sus compañeros en la Ciudad Deportiva del cuadro madridista, por lo que todo hace indicar que sería de la partida este fin de semana en el choque ante Osasuna en LaLiga Santander.

“Estoy feliz de regresar con el equipo”, afirmó este miércoles el goleador a los medios del club blanco, tras el entrenamiento. “He hecho mucho trabajo físico. Hoy fue mi primer entrenamiento. Estos días hice mucha carrera y fuerza dentro de las instalaciones. En casa también entrené”, añadió.

“En casa también entrené. Llegué un poquito tarde de las vacaciones y no tuve mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Por eso la he hecho ahora y me siento muy bien”, precisó ante las cámaras.

Como se recuerda, Benzema sufrió una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps del muslo derecho en el partido de Champions League contra el Celtic de Glasgow del 6 de septiembre.

En las fotos difundidas por el club merengue se puede ver al delantero galo tocando el balón y conduciendo el esférico entre sus compañeros. Más tarde, conversó con el área de prensa del club y aseguró que durante su baja vio al equipo “muy bien, perfecto”. “Los he visto llenos de victorias, de goles y de carácter. Tenemos un gran equipo aunque se puede decir que tenemos dos equipos. No hay diferencia entre la gente que empieza el partido y los que entran con el partido ya empezado. Veo al equipo muy bien”, dijo.





Benzema, ganador de un triplete en los Premios Marca

Karim Benzema fue este miércoles el gran protagonista de los premios Marca que reconocen a los mejores futbolistas de la pasada temporada en la Liga española. Se llevó el premio Pichichi al máximo goleador por sus 27 tantos en el campeonato, el trofeo Alfredo Di Stéfano y el trofeo MVP del campeonato.

”Alfredo di Stéfano siempre me decía que tenía que creer en mi sueño, disfrutar cada momento del Real Madrid y es lo que hago cada día y en los partidos. Me siento muy cómodo y tengo la suerte de poder jugar en el mejor club del mundo”, dijo al recoger sus trofeos.

”El premio Di Stéfano es un trofeo importante para mí y lo agradezco, al igual que el resto, a los compañeros, a la afición, al club y al presidente”, apuntó el delantero francés, que opinó que en un futuro compañeros suyos como Vinicius Júnior o Rodrygo Goes podrían recogerlos también.





