Bernardo Silva es una alternativa para el Real Madrid si no puede fichar a Jude Bellingham el próximo verano y el nombre del portugués ha aparecido en las últimas semanas como posible refuerzo del club merengue. El futbolista del Manchester City está feliz en Inglaterra, pero tampoco le cierra las puertas a una posible salida de los ‘citizens’.

Ya en el último mercado de fichajes, Silva sonó también para recalar en el Barcelona, pero acabó quedándose en el Etihad Stadium y ahora su futuro podría estar en el Santiago Bernabéu.

Los rumores se expanden y llegan a los oídos del propio Bernardo Silva, que ha declarado. “No es el momento de hablar sobre mi futuro cuando quedan tres meses de temporada. Estoy muy concentrado en el Manchester City”.

Además, añade: “Los rumores y las especulaciones no me afectan. Doy lo máximo. Pasará lo que tenga que pasar en el futuro. Tenemos muchas cosas por las que pelear”. Ojo, sin ir tan lejos, en semifinales de la Liga de Campeones podría haber un Real Madrid vs. Manchester City, el cual podría determinar la decisión del luso ante un posible llamado de los españoles.

Reactiva ‘Operativo Haaland’

Erling Haaland -a punta de goles- está destrozando todos los registros en Premier League y también en la Liga de Campeones con el Manchester City, razón por la que el Real Madrid reactivará la ofensiva por el delantero noruego, al que considera -junto a Kylian Mbappé, su objetivo número uno para reforzar la plantilla merengue en verano de 2024.

Según la prensa española, en el Santiago Bernabéu moverán todas las fichas posibles para que sea un club más atractivo para el goleador del City en el supuesto caso que éste decida abandonar el equipo de Pep Guardiola en 2024.

La decisión siempre la tendrá Haaland, aunque el club blanco, para superar el primer escollo del conjunto ‘citizen’ pondría sobre la mesa una oferta que oscilaría entre los 220 y 240 millones de euros, como explica la información. Una cifra que superaría el traspaso de Neymar al PSG y que lo convertiría en el más caro de la historia del fútbol.

