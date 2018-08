No todos los días juega Boca en Europa. Por eso, miles de hinchas no dudaron en ponerse la camiseta azul y dorada y cantar las canciones del xeneize. Parece La Bombonera y no el Camp Nou, en la previa del Boca Juniors vs. Barcelona , un partidazo que da que hablar en Cataluña. No solo por la presentación del equipo culé, sino también por ver nuevos jugadores en el caso del equipo argentino, en donde se encuentra la presencia de Cristian Pavón.



“Yo te sigo a todas partes, cada vez que te quiero. Boca, mi gran amigo, te alentaremos de corazón, esta es tu hinchada que te quiere ver campeón, no me importan lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más”, cantaron los hinchas de Boca Juniors en las calles de Barcelona camino al Camp Nou. Hermoso marco, la verdad.



Guillermo Barros Schelotto ha enviado un equipo en donde hay sorpresas. ¿Por ejemplo? Cristian Pavón no se encuentra en la alineación titular de Boca Juniors. Cuando todo argentino quería verlo enfrentar a los mejores del mundo, el ‘Mellizo’ ha optado por reservarlo. Definitivamente piensa en el próximo partido de la Copa Libertadores al Libertad.



Barcelona, por su parte, no juega con Luis Suárez. El delantero charrúa se encuentra también en el banco. En su reemplazo entra Malcom, quien no estuvo en la convocatoria en el partido de la Supercopa de España entre el Barza y el Sevilla. Igual, se viene un partido. Así lo mira el hincha de Boca, así lo mira desde Argentina para conectarse desde su televisor.