El primer partido liguero del año 2023 se convirtió en pesadilla para el Real Madrid: el vigente campeón de Europa fue derrotado 2-1 en su visita al Villarreal, este sábado en la jornada 16 de LaLiga Santander, con lo que no pudo colocarse líder provisional y de dejó la punta en bandeja al Barcelona. Al término del partido, Carlos Ancelotti habló de los polémicos penales.

El entrenador merengue no quiso responsabilizar al VAR y al arbitraje de Soto Grado después de la derrota 2-1 del Madrid ante el Villareal. El italiano prefirió hacer autocrítica y admitir que el equipo no ha empezado bien el año.

“En el tema de los penaltis el fútbol ha cambiado en este sentido, si toca con la mano y no está cerca del cuerpo, es penalti. Si resbala o no ya no importa, creo que los dos penaltis viendo la regla son correctos. Pero creo que a los aficionados del fútbol no les gusta esto, pero no queda más que respetar esta regla”

Consciente del partidazo que hizo el ‘Submarino Amarillo’, sí que cree que contribuyeron en cierta medida al resultado final con sus propios errores: “Ha sido un partido difícil”, decía el técnico. “Nos hemos complicado un poco más nosotros. No hemos defendido bien, hemos hecho errores en las salidas y después volver a entrar en el partido no es fácil. No hemos empezado bien el año, como el año pasado”.

Por otro lado, Ancelotti descartó achacar la derrota a un problema físico: “Yo veo el equipo bastante fresco, hemos intentado dar descanso algunos jugadores y creo que el aspecto físico del equipo es bueno. Es verdad que no estamos todos en la misma condición, pero no creo que haya sido un aspecto físico. Creo que hemos luchado hasta el final”.

Cruel con el Madrid, generoso con Barza

Real Madrid y Barcelona han tenido distintas suertes en lo que ha sido el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey que se ha celebrado este sábado en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Mientras el equipo de Carlo Ancelotti enfrentará al Villarreal, uno de los clubes con mejor forma en la temporada y que le ganó este sábado 7 de enero por la LaLiga, los dirigidos por Xavi Hernández se verán las caras con el AD Ceuta, un equipo de la Tercera división del fútbol español ante el que es inmensamente favorito pensando en la próxima ronda de la competencia.

El duelo entre el vigente campeón de LaLiga Santander y el equipo de Quique Setién se jugará el 18 de enero en el estadio de La Cerámica solo 11 días después del choque de hoy por LaLiga en el mismo escenario. En el ‘Submarino’ hay ilusión por pasar de ronda.

