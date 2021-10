Ronald Koeman no la pasa bien en el FC Barcelona. Con la derrota ante el Real Madrid, la tercera consecutiva ante los blancos, el técnico se encuentra en una situación muy delicada. Carlos Ancelotti fue uno de los primeros en solidarizarse con el neerlandés y lo hizo al finalizar el ‘Clásico’, de una manera cariñosa y empática.

El entrenador del Barça y el italiano intercambiaron saludos al momento del pitazo final en el Camp Nou. Las cámaras de Cuatro captaron el preciso momento donde el DT de los blancos le comentó al oído a Koeman lo siguiente: “Es un trabajo complicado, hay que seguir”.

La larga experiencia del estratega del Real Madrid hace que se le valore mucho más en esta situación. En la rueda de prensa posterior al cotejo no dudó en elogiar el gran trabajo que hizo el equipo catalán en el terreno de juego. “No me gusta evaluar al equipo contrario. Hemos sufrido en este partido. El Barcelona va a estar hasta el final en la lucha”, aseguró.

Asimismo, Ancelotti también dijo que “estoy feliz de ganar porque es el Clásico, el partido más importante. Estamos contentos, pero desafortunadamente son solo tres puntos. No me gusta meterme en el otro equipo, salimos bien y ellos también. No se puede reprochar nada”. Y agregó: “Miedo siempre tengo. No estaba aterrorizado, pero en la segunda parte el Barcelona ha apretado mucho. Hemos estamos sólidos en el área. La última situación, después del segundo gol se piensa que se ha acabado el partido y no”.

Malas noticias en el Madrid

La resonancia magnética a la que se sometió Valverde confirma que la dolencia se queda en un esguince leve de rodilla y también sufre una contusión torácica. El tiempo estimado de baja, según informan fuentes del club a Efe, oscila entre los ocho y diez días en función de su evolución diaria.

“Contento por el equipo que lo dio todo y nos llevamos los tres a casa, pero triste por el golpe que me deja afuera de las canchas unos días. Esperemos que sea lo más pronto posible para seguir sumando victorias y mantenernos en lo más alto”, escribió Valverde en sus redes sociales tras conocer el resultado de las pruebas.





