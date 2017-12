Fue la última vez que Carlos Vela ingresó a la sala de conferencias del Estadio de Anoeta. El mexicano se dirigió a todos los miembros de Real Sociedad : directivos, jugadores, entrenadores y aficionados.

El mensaje del atacante ha sido de agradecimiento por los últimos seis años que vivió en San Sebastián. " Me voy contento con todo lo que he vivido y eso me voy a llevar. Es un club especial y que admiro", indicó el jugador que partirá a la MLS.

" Me voy contento por todo. Por el club, el equipo, los compañeros y por mí mismo.Lo he dado todo en la Real Sociedad , siempre he sido Carlos Vela . Sincero, original y fiel a mí mismo ", confesó el mexicano .

El 'Bombardero' contó cómo influyó la institución en su vida personal y profesional. " Recomiendo la Real, es un gran club que quiere seguir creciendo. Está en buenas manos. Gracias a la Real he podido tener una familia y un hijo", agregó.

Por último, Carlos Vela comentó sobre la vida que tendrá en el futuro y por qué decidió dejar Real Sociedad . " Tomé la decisión que había llegado el momento, voy a seguir jugando al fútbol y seguir siendo importante", finalizó.