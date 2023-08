La pesadilla de Luis Rubiales parece no tener fin. Luego de que se conociera que la FIFA inició un proceso disciplinario contra el líder de la Federación Española de Fútbol, salieron los primeros futbolistas de LaLiga EA Sports en condenar el beso no consentido que le dio el dirigente a Jenni Hermoso, durante la celebración del Mundial obtenido por la Selección Española femenina. Isco Alarcón, jugador del Real Betis, mandó su apoyo a la campeona del mundo y fue duro contra el directivo.

En una entrevista en Informativos Telecinco, el exmediocampista del Real Madrid se sumó a las críticas que viene recibiendo el director de la RFEF. “Si no fue consentido es un abuso de poder. Le mando todo mi apoyo a Jenni Hermoso”, fueron las primeras palabras del futbolista.

“Yo no soy el que debe tomar al decisión. Creo que se equivoca, es algo que bajo ningún concepto se debe hacer y menos el presidente de una Federación tan importante. Tampoco el comportamiento que tuvo en el palco junto a la Reina. No es muy protocolario, la verdad”, añadió el centrocampista de 31 años.

Borja Iglesias, otro futbolista ‘verdiblanco’, también ha declarado sobre el comportamiento de Rubiales tras la final del Mundial Femenino. “No me gustó nada ese gesto. No era el momento ni el lugar. Mando todo mi apoyo a Jenni, estamos con ella”, indicó.

Jenni Hermoso rompió su silencio sobre el caso

Jenni Hermoso rompió su silencio sobre el polémico beso que recibió por parte de Luis Rubiales. Mediante un comunicado, la deportista sostuvo que el sindicato FUTPRO, junto con la agencia TMJ, están tomando medidas para proteger sus derechos y actuarán como portavoces sobre la situación.

El comunicado comienza señalando: “Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto. (...) Amanda Gutiérrez, presidente del FutPro se reunirá el próximo lunes con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para tratar el caso”.

Asimismo, el sindicato, actuando en nombre de la jugadora, exige que la Federación establezca protocolos adecuados, garantice los derechos de las atletas y tome acciones contundentes.

“Desde FUTPRO expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres. Desde nuestros asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares”, agrega la misiva.





