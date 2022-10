El ‘Caso Neymar 2′ va tomando forma y la Fiscalía resolvió que Sandro Rossell y el jugador brasileño se encuentran limpios de toda acusación. El origen de este problema fue el monto que se pagó por fichaje al Barcelona desde Santos. Años después, esta discusión se mantiene vigente, ya que existe la especulación de un cambio en las cifras pagadas por su pase a la entidad azulgrana.

En sus conclusiones, el fiscal decidió retirar la acusación contra el ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, para el que inicialmente solicitaba cinco años de prisión y 10 millones de euros de multa. También lo retiró para Neymar, para el que pedía dos años de cárcel y 10 millones de multa por un delito de corrupción.

Y también para Neymar da Silva senior y Nadine Gonçalves, padres del jugador y administradores de la empresa familiar de representación ‘N & N Consultoria Esportiva’, para los que pedía dos y un año de prisión, respectivamente, por sendos delitos de corrupción en los negocios.

La palabra del Fiscal a cargo del caso

Luis García Cantón, fiscal del caso, se encargó de explicar por qué retiro las acusaciones a todos los implicados en esta problemática y aseguró que no existe un ‘delito penal’ porque estos fundamentos “han sido construidos en base a presunciones, pero se tiene que demostrar y aquí no se ha demostrado”.

“Los 40 millones no son un soborno, es una prima de fichaje. Puede ser o no una barbaridad, pero es legal y muchas veces es un contrapeso a la prima de renovación” y en este sentido, vino a decir que en todo caso “DIS tenía derecho a pensar que el traspaso de Neymar le tenía que dar un mayor beneficio, pero tenía que haber ido al derecho civil, porque se ha demostrado que algunos acusados se han saltado el derecho civil español y brasileño, pero no tiene nada que ver con el derecho penal”.

También explicó el fiscal que “la FIFA tiene un reglamento y si quería podía sancionar, pero no es un caso para el código penal y Neymar sí tenía permiso del Santos para negociar con el Barça”. Para acabar, dejó claro que “no hay el más leve indicio de ninguno de los dos delitos” y solicitó “la libre absolución para todos los acusados”, agregó.





