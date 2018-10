Antonio Conte sonó con mucha fuerza en los últimos días en el Real Madrid , aunque la negociación - finalmente – se cayó a causa de un contrato que no le gustaba al técnico italiano, de parte de Florentino Pérez. En ese sentido, de acuerdo al diario ‘The Sun’, el ex entrenador del Chelsea había preferido esperar una posible oferta del Manchester United en lugar de llegar al Santiago Bernabéu. Experiencia ya la tiene en la Premier League.



Manchester United tiene entre sus opciones a Antonio Conte, quien se quedó sin trabajo tras su última temporada con el Chelsea. El italiano tiene buena reputación en Inglaterra, por lo que los directivos de los ‘Red Devils’ ven factible su llegada a Old Trafford, claro, cuando Mourinho termine su vínculo con ellos. ¿Qué pasará al final de temporada?



Mourinho gusta en el Real Madrid, especialmente a Florentino Pérez, pero espera que el United termine su contrato y no viceversa. El técnico portugués no quiere dejar un solo euro, en una situación que estaría a punto de terminarse, mas no en los próximos 14 días.



Santiago Solari es el ‘parche’ que usa Florentino Pérez en la actualidad, pero se estima que él no se quede a cargo del primer equipo, sino regrese al Real Madrid Castilla.