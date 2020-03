No podía faltar él. Aclamado por la audiencia y miles de usuarios en redes sociales, el reto de hacer ‘dominaditas’ con el papel higiénico viene dando la hora en todo el mundo. Es así que, en plena cuarentena por el coronavirus, Gerard Piqué se sumó a la lista de futbolistas que se han atrevido a cumplir este desafío.

No obstante, existe un pequeño detalle. Y es que el defensor del Barcelona no pasó el reto del papel higiénico como el resto de sus colegas. Si no, todo por el contrario, decidió hacerlo un poco más difícil, teniendo que darle toques al rollo con nada más y nada menos que una raqueta de tenis. Piqué fue retado por el tenista ruso Andréi Rubliov.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Gerard Piqué compartió un video de él mismo en su faceta más tenística. Impulsor del nuevo formato que dará vida a la Copa Davis, el español consiguió darle hasta 30 veces al papel higiénico con uno de los costados de la raqueta que sostenía en su mano.

Pese a que enserio se le complicó el reto, Piqué salió airoso de mismo y desafió a Djokovic, Marc Márquez, Cesc Fàbregas y Carles Puyol. Recluido en casa ante la crisis del COVID-19, una vez más un deportista le muestra a los miles de personas que lo siguen que sí es posible cumplir el aislamiento y no aburrirse en el intento.

Como bien es sabido por todos, la propagación del coronavirus ha puesto en alerta a todos los países del mundo, que -en el plano futbolístico, al menos- se han visto obligados a suspender todas sus actividades relacionadas al deporte, a fin de de mantener a salvo la salud y la integridad de las personas.

