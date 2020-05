Todo aún es incertidumbre y sobre todo polémica en cuanto a la final de la Copa del Rey, que disputarán el Athletic y la Real Sociedad. Mientras que hay la posibilidad de que se juegue en Mendizorroza y a puerta cerrada, desde Bilbao presionan para que el encuentro se dispute con público. Tanto plantilla como afición rojiblanca se están movilizando para que así sea, pese a que la UEFA ya ha advertido de que en ese caso, el billete europeo reservado para esa cita pasaría al séptimo de la Liga.

Ibai Gómez remarcó que les da igual la plaza europea, lo importante es estar todos. “Yo prefiero jugar la final de Copa del Rey con todos, es decir, con la afición. Prefiero esa opción a jugar la Europa League”, sentenció. Mientras que Iñaki Williams repitió algo parecido. “Me costaría imaginar una final de Copa sin público”, aseguró.

“No veo una final sin público. Me ha tocado jugar dos veces sin gente, en Turquía y en el Calderón en Champions, y es como si no fuera fútbol”, apuntó Raúl García. Y Aduriz aseguró que “el fútbol sin gente pierde el sentido. No me imagino jugar un partido de esas dimensiones sin gente, perdería toda la esencia”.

La afición también se pronuncia

Un grupo de “socios y compromisarios del Athletic Club”, reunido en el colectivo ‘Otro Athletic es posible’, tachó de “ambigua” a la Junta Directiva de Aitor Elizegi, en el comunicado en el que mostró su “profundo desacuerdo” con la UEFA por anteponer al séptimo clasificado en liga por delante de los finalistas de la Copa para otorgar una plaza europea, y aseguró que solo admitirá “una final con publico” en las gradas.

