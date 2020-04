El baile de fechas sigue. Los calendarios se mueven de arriba para abajo sin la certeza que las propuestas para reiniciar las competiciones puedan tener una aplicación real. La situación es tan insólita que hacer suposiciones a corto plazo se antoja imposible.

Voces de autoridades catalanas dicen que el Camp Nou, el estadio del Barça, puede que no se reabra hasta noviembre. Algunos hasta pronostican que no vuelva a abrir sus puertas hasta el año que viene. Entonces, ¿tiene sentido pensar en reanudar LaLiga en julio?

Se tendría que hacer a puerta cerrada y es obvio que es mejor esto que estar sin nada de fútbol como ahora, pero para mí, el fútbol de élite y el deporte en general no es lo mismo sin público.

Es por eso que yo propongo una alternativa que todavía no he escuchado y que me parece la más realista ahora mismo. LaLiga paró en marzo y teniendo en cuenta que volver a la ‘normalidad’ va para largo, ¿por qué no volvemos a reanudarla donde la dejamos? O sea, ¿por qué no hacemos una temporada en dos?

La temporada empezó en agosto de 2019 y se paró en marzo de 2020. Pues la reanudamos en marzo de 2021, dando el margen necesario para asegurarnos que todo habrá pasado, y la terminamos como debería terminar en realidad, en mayo, pero de 2021.

O empezar en enero, si ya se pueden llenar los estadios y así aligeramos un calendario del que cada vez más técnicos y jugadores se quejan por estar completamente abarrotado de fechas.

Sería lo más justo para los que se juegan los títulos, para los que pelean para no descender de categoría y para los que tratan de rehacer los calendarios sin tener ni idea de que sus planes se vayan a poder ejecutar. Porque, entre muchas otras cosas, no es lo mismo pelear por la Champions en marzo o abril que a mediados de agosto, en pleno verano europeo.

El único problema es el de siempre: el dinero. Tampoco son lo mismo los ingresos de dos temporadas que los de una de sola. Pero se podría compensar mínimamente haciendo amistosos de pretemporada antes que no se puedan reabrir las canchas.

Los futbolistas necesitaran un mayor rodaje después de tanto tiempo de inactividad, y la gente tiene tantas ganas de fútbol, que cualquier partido les va a parecer la final del Mundial, con lo que creo que cuando éste regrese, la locura por el deporte va a ser aún mayor que la que había antes de la aparición del dichoso COVID-19 y se van a compensar parte de lo que ahora parecen perdidas.

Y es que en el fondo, ahora lo más importante es la salud de todo el mundo, también de los deportistas, así que paciencia y a cuidarse, que tarde o temprano el balón volverá a rodar.