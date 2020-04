Fuerte y claro. Vicente del Bosque analizó la situación complicada que vive el mundo por la pandemia del coronavirus y en una entrevista con Mundo Deportivo se refirió a la problemática que aqueja el deporte rey que debe volver “cuando se pueda” con las condiciones de igualdad para todos.

“No sé, pero yo lo que creo es que se deben acabar las ligas domésticas. Debe haber campeones, descensos, ascensos... Que se juegue cuando se pueda pero cuando se haga será en las mismas condiciones de igualdad para todos”, contó el que fuera director técnico de la selección española.

“Aunque sea en verano, hay que acabar las competiciones. Hay que acabar las temporadas por encima de todo”. La insistencia de Del Bosque también se ve reflejada en la intención de disputar las 11 jornada restantes. Asimismo, defendió la rebaja salarial de los jugadores como “acto solidario”, pero no respaldó el ERTE: “Los clubs deberían tener recursos económicos. El dinero no debería ser un problema en el fútbol”.

(Foto: Facebook/Selección Española de Fútbol)

Acerca de como lucha España contra el coronavirus, el ex técnico declaró sentir un poco de temor. Eso sí, no deja de creer que esto sirve como una gran lección: “Creo que está enseñando a todos que nadie puede saber de todo ni opinar de todo (...) Siempre he abogado por el diálogo y ahora tengo la sensación de que vamos a salir de esto más divididos como país y como sociedad”.

Como bien es sabido por todos, la propagación del coronavirus ha puesto en alerta a todos los países del mundo, que -en el plano futbolístico, al menos- se han visto obligados a suspender todas sus actividades relacionadas al deporte, a fin de de mantener a salvo la salud y la integridad de las personas.

