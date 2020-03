Este jueves, en España, se celebra el Día del Padre en honor a todos los hombres que viven por y para su familia. Sin embargo, pese a ser una celebración bonita para muchos en el país, para otros como el argentino Ezequiel Garay no lo es tanto. Y es que el jugador del Valencia es uno de los tantos padres de familia que pasó en cuarentena su día a causa del coronavirus.

Infectado por el virus del COVID-19 cuando disputaba uno de los tantos partidos de la temporada con los ‘ché’, Garay usó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía suya junto a su esposa Tamara Gorro en el Día del Padre. A un lado, acompañado de un conmovedor mensaje en medio de este difícil momento, se aprecia un pequeño presente de parte de sus hijos, también aislados para no ser contagiados.

“Hoy es un día del padre un poco especial, ya que el aislamiento me hace no poder disfrutar de mi hermosa familia.Quizá esto se alargue más de lo esperado, pero lo único que sé y siento, es que a ellos pase lo que pase siempre los tengo a mi lado y doy gracias a la vida y a ella Tamara Gorro por haberme dado la hermosa familia que tengo y poder disfrutarla día a día”, se lee en gran parte del texto.

Ezequiel Garay fue uno de los varios jugadores del Valencia que se contagiaron de coronavirus. (Foto: Instagram)

Por último, el defensor argentino del Valencia cerró su mensaje con una reflexión de lo significa ser padre para todos sus seguidores: “Ser papá es una sensación tan bonita e increíble. Los amo con mi vida”, sentenció. Como era de esperarse, el post de Ezequiel Garay tuvo gran acogida entre los usuarios, quienes lo llenaron de bendiciones y fuerzas en su lucha contra el coronavirus.

Recordemos que así como Ezequiel Garay, son muchos los futbolistas que han sido diagnosticados con el virus del COVID-19 y que tienen que guardar aislamiento para evitar el contagio masivo. Recordemos que el argentino y su familia han tenido que quedarse en Valencia ante la imposibilidad de viajar.

SU ESPOSA, SU MEJOR COMPAÑÍA

Tamara Gorro, esposa del jugador argentino del Valencia Ezequiel Garay, quien el último domingo anunciara que está infectado con coronavirus, señaló en sus redes sociales que ambos se encuentran bien y que su marido se mantiene aislado tras dar el primer positivo en LaLiga Santander española.

“Como ya sabéis Ezequiel ha dado positivo en coronavirus, yo supongo, por lógica, que también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él, pero voy a dar el primer paso que las autoridades sanitarias han dado desde el minuto uno que es no colapsar. No tengo síntomas, él está bien, yo también, por lo que no me voy a volver loca pidiendo esa prueba”, explicó Gorro en un video.

