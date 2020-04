El avance del coronavirus en España ha obligado a todas las personas que no estén envueltas en actividades imprescindibles a permanecer en sus casas. Es por eso que cuando un seguidor de Álvaro Morata vio una de sus fotos en redes sociales no tardó en llamarle la atención por, aparentemente, no estar en cuarentena estricta.

Sin embargo, todo se trató de una confusión ya que el delantero del Atlético de Madrid siempre estuvo en casa, cuyo interior tiene una asombrosa laguna que quedó fotografiada en la imagen que el futbolista español publicó en redes. Impactante morada.

“Quédate en casa”, le escribió un seguidor a lo que Morata respondió: “Estoy en mi casa”. Sus palabras no pasaron desapercibidas por algunos usuarios, que hasta bromearon con la publicación: “Seguro tiene un aeropuerto”.

La publicación viral de Morata en redes sociales.

Así va el coronavirus en España

España superó este martes los 18.000 muertos por coronavirus, informó el Ministerio de Sanidad, que registró 567 fallecimientos en las últimas 24 horas, cifra que representa un ligero aumento con respecto al balance del lunes. Tercer país más golpeado por la COVID-19, España reporta ya un total de 18.056 fallecidos en esta pandemia.

En cuanto a los nuevos contagios, España volvió a observar un descenso porcentual en su número de casos confirmados diarios, con un poco más de 3.000 en las últimas 24 horas, lo cual eleva su número global de casos notificados a 172.541.





