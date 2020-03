Era hoy. Luego de varios días de espera y de constantes cuidados, el periodista español Kike Mateu podrá volver a ver a su familia. Positivo por coronavirus hace semanas cuando cubría la participación del Valencia en la presente Champions League, el reportero de ‘El Chiringuito’ finalemente venció a la enfermedad este domingo.

A través de sus redes sociales, Kike Mateu dio a conocer la gran noticia de su alta médica por todo lo alto. Con un breve texto que describe a este apasionado hincha del fútbol, el periodista confirmó que en el segundo test que le realizaron para descartar el virus, el resultado fue negativo. A buena hora, crack.

''Coronavirus. Dia 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116′ de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos'', narró el hombre de prensa en Twitter.

Como era de esperarse, la publicación de Kike Mateu se viralizó en minutos, pues tanto colegas como seguidores compartieron la buena noticia de su alta médica. Quim Domenech, Rafa Guerrero y Héctor Gómez, fueron algunos de los periodistas que se alegraron por la salud de su colega.

